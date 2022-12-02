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社會 社會焦點 保障人權

獨／被害人變通緝犯！慘被逮捕上銬　「不太像」桃園檢警承認烏龍

▲▼ 。（圖／當事人提供）

▲蕭男遭誤認成詐團成員，被警方上銬押送到桃園地檢署。（圖／當事人提供）

記者白珈陽、沈繼昌／台中桃園報導

一覺醒來竟成通緝犯！台中一名蕭姓男子指控，桃園地檢署烏龍辦案，未經查證就把他當作詐騙集團成員，還將其列為通緝犯，警方更在其家人面前將他上銬，押送到桃園地檢。更扯的是，檢察官開見真正犯嫌照片與蕭男並不相像，當庭承認「一場烏龍」，才向蕭男道歉，並致歉是送審的檢察官「草率辦案」，最後叫蕭男自己回家。

蕭姓男子表示，去年8月有2名詐騙集團成員，盜用他名字在台中市西屯區一家旅館訂房，桃園地檢署檢察官許致維6月間指揮警方成立專案小組調查，專案小組透過監視器截圖畫面，看到詐團訂房人名，竟然直接認定他是嫌犯。

「一覺醒來莫名其妙變通緝犯！」蕭男說，11月29日上午7時許突然被警方找上門，稱他是通緝犯，要求他不准動、不准跑，要到桃檢說明，並將他帶至派出所，做警車途中，員警雖得知他一頭霧水、不明所以，但因公務職責，仍將他手腳扣上鐐銬。

蕭男難過地說，包括他在內，全家人看到他突然就被當成通緝犯，都受到了驚嚇，也非常緊張，怒斥「司法程序實在太隨便、太霸道！」

經蕭男了解，原來桃園檢警於成案調查後，曾寄傳票要傳喚他出庭，但寄件地址是他舊家，搬到新家之後鮮少返回舊家，因此傳票又被送回郵局，檢方無法通知到他，桃園地檢遂於11月29日發布通緝令，將他列為通緝犯。

▲▼ 。（圖／當事人提供）

▲▼桃檢傳票送到蕭男舊址，蕭男無法接收到傳票。（圖／當事人提供）

▲▼ 。（圖／當事人提供）

但蕭男強調：「我現在對外所用的都是通訊地址，手機也沒變更，為何桃檢沒辦法聯絡到我？」他質疑，在6月到11月底的5個多月的時間，檢方都沒用心去找到他本人，通過發布通緝之後，卻能夠迅速派警員聯絡上他母親，再透過母親聯繫到他，進而逮人，「那中間這5個月的時間，桃檢都在做什麼？」

當日中午蕭男被警車押至桃園地檢，與其他犯嫌一同被關押半小時過後，開始由檢方進行訊問。開庭時，檢察官拿出詐團成員相片問他「照片的人是你嗎？」蕭男氣到直接拉下口罩大聲反問「請問像嗎！」，蕭男說，當時檢察官跟警察都傻眼回覆「是不太像…」

蕭男表示，當天開庭的內勤檢察官指出，是指揮偵辦此案的檢察官許致維調閱相關資料後，認為嫌犯與自己有點像，但又因連絡不到自己，才將他通緝，當場向他道歉說是「烏龍一場」，並對於指揮偵辦的檢察官「草率辦案」深感抱歉。檢察官告知他可向上申訴，最後請他自行回台中。

▲▼ 。（圖／當事人提供）

▲▼ 外型陽光開朗的蕭男，因此事陷入恐懼，對生活造成影響。（圖／當事人提供）

蕭男說，誰能接受這樣口頭的抱歉？一早就被通知「你兒子是通緝犯」，驚嚇老人家可以承受嗎？另外，被上銬、關進地牢等等，「這件事情已經造成我與我家人的身心恐懼，自從發生後我沒有好好的睡過覺，還要承受公司與住戶的異樣眼光與輿論」，盼桃院檢向他道歉，並加上精神撫慰賠償，包括當天薪水、交通費，他強調，錢不是重點，是希望能夠還給他一個公道。

記者求證押送蕭男的台中市霧峰警分局國光派出所，警方證實確有此事，當事人雖當下即提出異議，但警方只是依法行事；至截稿前，桃園地檢署尚未回應。

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