人妻小王激戰到一半！尪遇港鐵故障突折返　當場捉姦卻超淡定

▲香港一名人妻被丈夫捉姦在床。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pexels）

大陸中心／綜合報導

香港地鐵5日發生嚴重延誤事故，一名男子因此決定返家，結果竟然撞到妻子與另一名人夫「不倫戀」。令人意外的是，被戴綠帽的男子非常冷靜，不僅在抽完菸後下樓吃早餐，而且反過來和妻子說「我們把事情攤開來說吧。」

一名人妻在連登討論區以「被老公捉到我出軌」為題發文，稱自己與丈夫結婚11年並育有2名子女，感情幾年後轉淡，「還在一起不過是為了一對子女。」

▲港鐵5日發生故障，1500名乘客被迫下車走軌道。（圖／翻攝香港消防處）

該名人妻半年前與鄰居家的另一名人夫發生不倫戀，12月5日當天早上9時，她送完子女去上學後，就叫情人來家裡「愛愛」，結果才進行到一半，丈夫因為港鐵故障而返家，被當場捉姦在床。

令該名人妻意外的是，丈夫發現被戴綠帽後非常冷靜，好像早就知道這件事一樣，先是去陽台抽菸，接著下樓吃早餐，返家後就反問她想不想離婚，還是為了子女繼續在一起，「我們把事情攤開來說吧。」

丈夫的「靈魂拷問」令該名人妻頓時陷入兩難，「說真的，我都沒有定論，如果真的要離婚我不想搬走，這裡房子的配套設施很好，交通也很方便，請問我應該怎麼做？」

貼文發出後引發網友熱議，「離了婚也可以繼續住康城」，不過也有人質疑故事真實性。對此，原PO強調「真的是真人真事」。

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