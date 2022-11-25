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社會 社會焦點 保障人權

摟人夫裸睡「原味內褲晾桌上」　小三挨告「這樣說」讓法官驚呆

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小三與人夫同床共眠，正宮返家撞見小三的內褲就直接放在桌上，氣炸對2人提告求償100萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名黃姓小三帶著她的稚子，到林姓人夫家中偷情過夜，楊姓妻子凌晨突然返家拿東西，撞見他們赤裸同床熟睡，還看到小三大剌剌將內褲放在一旁，妻子崩潰對2人求償100萬，小三辯稱她平常睡覺為求輕鬆都只穿內褲，把換洗下來的內褲放在桌上也很正常，但法官無法理解她的說詞，判她與林男連帶賠償妻子20萬元確定。

判決指出，人妻表示2021年10月28日凌晨，她臨時回家要拿東西，打開房門卻撞見老公與黃姓小三赤裸共眠，小三甚至將內褲就直接晾在一旁，她拿出手機拍照留下證據後，憤而提告2人求償100萬。

她接著在老公手機內發現2人曖昧對話，小三提醒老公「我們對話要記得刪除，不然被你老婆看到就慘了」、「明天不用上班是不是？」，老公還回「要啊！沒妳陪睡不著」，2人甜蜜鬥嘴「放屁！我昨天也沒有陪你，我們都各自睡」、「至少昨天有抱一下啊」。

小三則稱，當天是帶著小孩到林男家借住，她洗澡時請林幫忙顧小孩，洗好後回到客房，卻看到林男與小孩都睡著了，她怕抱走小孩會驚醒、又不好意思叫醒林男，貪圖方便只好睡在旁邊，有保持距離，且她在自己房內為求輕鬆、只穿上衣內褲非常正常，又主張她與林的對話都是開玩笑的，且楊女透過偷拍方式取得對話，不具證據能力。

林姓老公則說，他那天只是一如往常回家後就躺在床上睡覺，不知道黃女後來躺在旁邊，因為黃帶著小孩來家中與其子女玩耍，黃才陪著她的小孩睡在床上，但堅稱2人並沒發生性行為。

一審法官看了楊女拍的照片，林男只穿內褲、黃女只穿上衣及內褲，且再怎麼樣黃都可以叫醒林，而黃竟也稱這樣赤裸的行為「正常」，認為無法理解，審酌後判2人需賠30萬給楊女。

2人對於判決結果提出上訴，強調雙方對話都是打鬧玩笑，沒有任何情愫，但法官仍認為2人狂傳愛心貼圖、用字遣詞又充滿調情、互訴愛慕，且若無不尋常關係、林男又怎會毫無顧忌將上衣與外褲脫去，僅穿內褲在客房休息？黃女也不會大方將自己內褲放在桌上，進而同床共眠，但考量2人皆有負債、收入與職業等等，賠償金宜減為20萬，不得上訴。

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