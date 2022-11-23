雞排妹淚灑法庭！週刊爆「夜會保時捷男」　她批搬弄是非求償60萬

▲雞排妹鄭采勻（原名鄭家純）告《鏡週刊》求償60萬元，到台北地院出庭淚灑法庭約5分鐘。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

《鏡週刊》去年跟拍報導「雞排妹」鄭采勻夜會1名保時捷男，雞排妹認為內容不實、害她被誤認成小三而遭網友辱罵，告《鏡週刊》求償60萬元，台北地院今審理時，雞排妹親自到場更淚灑法庭約5分鐘，泣訴《鏡週刊》的報導團隊糾葛她10年，她堅持出庭為自己多做一點什麼，希望結果順利，法官諭知辯論終結，下月（12月）28日上午11點宣判。

2012年拍攝雞排店代言廣告、經媒體報導而竄紅的雞排妹，10年來屢以嗆辣言論和不吝於秀身材的獨樹一格表現，成為媒體寵兒、維持高人氣，本月初公開與日籍醫師結婚消息，還被報導一波。她今出庭許願判決結果能給台灣媒體示範：「美好的新聞環境，應建立在公眾利益有關的事務」。雞排妹開完庭沒受訪，被問到是否當庭哭泣，她撥髮微微點頭示意。

《鏡週刊》委任律師在法庭裡毫不退讓，主張雞排妹是公眾人物，感情生活受關注、具有公益性，本案拍照地點都在公共場所，沒侵犯隱私，報導也沒影射雞排妹到醫美診所做了什麼事，不構成非法蒐集使用個資，至於網友看完報導的留言評論，應自負言責而非轉嫁《鏡週刊》，且雞排妹主張的查證義務跟平衡報導，跟本案報導是否侵犯隱私無關。

本案報導還衍生雞排妹侵犯著作財產權的插曲，《鏡週刊》發現，雞排妹將本案刊出的1張跟拍照片格放，上傳IG要粉絲猜猜她包包露出的面膜產品是什麼，《鏡週刊》主張遭盜圖打廣告，要求雞排妹賠償10萬元並公開道歉，一審北院判雞排妹須賠償1萬5000元，上訴二審由智慧財產及商業法院審理中。

《鏡週刊》去年（2021年）7月18日報導跟拍雞排妹鄭采勻（原名鄭家純）的系列圖文，指雞排妹夜會1名保時捷男，在北市1家高檔國際飯店地下停車場手牽手，雞排妹還對保時捷男掐臀，動作親暱。

過了1晚，隔天下午雞排妹搭對方的白色保時捷跑車到新北市板橋區，獨自進入1家醫美診所，當晚11點多，雞排妹從診所離開時，雙肩疑似纏著黑色繃帶步履緩慢、看似氣虛體弱，由保時捷男開車護送回飯店，報導並指自稱保時捷男未婚妻受訪，批雞排妹介入，婚約因而告吹。

雞排妹指稱報導內容不實，並PO出自稱保時捷男未婚妻傳給她的道歉聲明，批《鏡週刊》本案事前沒查證、事後沒還原真相，害她被誤認成小三、飽受網友辱罵「妓女」、「垃圾母豬」等語，她提告涉及人身攻擊的網友，有30多人證稱看了《鏡週刊》報導才留言罵她。

雞排妹認為《鏡週刊》「躲在了解真相的大旗後面，實行搬弄是非的惡行」，提告要求發行《鏡週刊》的精鏡傳媒公司賠償精神慰撫60萬元，今出庭時，她不滿《鏡週刊》委任律師說她公開自己結婚消息，怒批對方故意刺激她情緒。

雞排妹說著說著就哭了約5分鐘，泣訴《鏡週刊》的報導團隊糾葛她10年，以前她沒錢請律師，也沒勇氣提告，本案每次開庭她都親自到場，希望為自己多做一點事，但願結果順利，一切都不是白費。