去告別式見一排陌生人！才知大伯生前包養小三　他震驚：不只一個

▲大伯前陣子過世。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

人生總會經歷生離死別，未料意外發現親人的秘密。一名網友表示，最近參加大伯的告別式，發現現場除了常見到的親人之外，還出現了很多陌生人，之後詢問親戚才知道，原來大伯在外面包養小三，而且不只一個，讓他大吃一驚，忍不住感嘆「現實比電影精彩多了」。文章曝光後掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，前陣子大伯過世，家裡正準備對方的後事，但他發現除了堂哥、堂姊之外，後排還有一些沒看過的人，不過因為那個場合比較敏感，所以就沒有多問什麼。後來和堂弟聊天，他才知道那些人都是大伯的小三，而且不只一個家庭。

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▲原PO發現大伯告別式上有沒看過的人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原來大伯幾年前退休後開始接觸電腦和網路，起初家人以為他只是在玩線上遊戲，沒想到竟是在玩包養網，而且還和網路上的女生發生關係，「其中有兩位還生了小孩…而這一切，都是在大伯過世後，這兩個家庭來到告別式後才知道的」。

原PO也透露，伯母原本沒有預期到，大伯會和外面的小三發展成長期關係，結果時間久了就變成如今的狀況，大伯生前也一直在金援外面的小三，面對這個情形伯母也很無奈；堂弟則說「人都過世了，還能怎麼辦，我爸好像有留一些財產給他們，當然繼續給錢是不太可能了」。

▲大伯在外面養小三。（示意圖／翻攝Pakutaso）

原PO表示，看到這情況讓他覺得很不可思議，感覺這種事發生在其他家庭，家人關係都會變得支離破碎，但大伯一家卻相當淡定，甚至還能和小三的家庭往來，「只能說常常聽別人講，現實比電影精彩多了，好像也不是不能理解了」。

不少網友看到後紛紛表示，「你大伯功成身退欸，好猛」、「現實比電影更精彩，不能再同意你這一句更多，活到現在我瞭解到，一些鳥事遠比自己想像得誇張」、「我阿公也是，當初過世時突然跑出一個阿姨帶著一對國中姊弟，後來才知道是在中國偷偷養的小三，我阿嬤傷心了好久」、「終歸一句還是錢的問題吧，是還好你大伯應該是荷包夠深，能夠留財產安撫跟照顧小三，同時還能保留堂弟、堂哥、伯母的遺產部分，才能像現在這樣讓兩邊相安無事」。