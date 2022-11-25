　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去告別式見一排陌生人！才知大伯生前包養小三　他震驚：不只一個

▲▼葬禮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大伯前陣子過世。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

人生總會經歷生離死別，未料意外發現親人的秘密。一名網友表示，最近參加大伯的告別式，發現現場除了常見到的親人之外，還出現了很多陌生人，之後詢問親戚才知道，原來大伯在外面包養小三，而且不只一個，讓他大吃一驚，忍不住感嘆「現實比電影精彩多了」。文章曝光後掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，前陣子大伯過世，家裡正準備對方的後事，但他發現除了堂哥、堂姊之外，後排還有一些沒看過的人，不過因為那個場合比較敏感，所以就沒有多問什麼。後來和堂弟聊天，他才知道那些人都是大伯的小三，而且不只一個家庭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼葬禮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO發現大伯告別式上有沒看過的人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原來大伯幾年前退休後開始接觸電腦和網路，起初家人以為他只是在玩線上遊戲，沒想到竟是在玩包養網，而且還和網路上的女生發生關係，「其中有兩位還生了小孩…而這一切，都是在大伯過世後，這兩個家庭來到告別式後才知道的」。

原PO也透露，伯母原本沒有預期到，大伯會和外面的小三發展成長期關係，結果時間久了就變成如今的狀況，大伯生前也一直在金援外面的小三，面對這個情形伯母也很無奈；堂弟則說「人都過世了，還能怎麼辦，我爸好像有留一些財產給他們，當然繼續給錢是不太可能了」。

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲大伯在外面養小三。（示意圖／翻攝Pakutaso）

原PO表示，看到這情況讓他覺得很不可思議，感覺這種事發生在其他家庭，家人關係都會變得支離破碎，但大伯一家卻相當淡定，甚至還能和小三的家庭往來，「只能說常常聽別人講，現實比電影精彩多了，好像也不是不能理解了」。

不少網友看到後紛紛表示，「你大伯功成身退欸，好猛」、「現實比電影更精彩，不能再同意你這一句更多，活到現在我瞭解到，一些鳥事遠比自己想像得誇張」、「我阿公也是，當初過世時突然跑出一個阿姨帶著一對國中姊弟，後來才知道是在中國偷偷養的小三，我阿嬤傷心了好久」、「終歸一句還是錢的問題吧，是還好你大伯應該是荷包夠深，能夠留財產安撫跟照顧小三，同時還能保留堂弟、堂哥、伯母的遺產部分，才能像現在這樣讓兩邊相安無事」。

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
吳亦凡撿屍3女、聚眾淫亂判13年！　陸官媒說重話
台中21歲男騎電動自行車遭撞飛10m　頭部重創死亡
快訊／吳亦凡撿屍性侵3女、多人淫亂！　判決出爐
快訊／14歲國中生校園4樓墜落　送醫不治
賈永婕刪文！　她親曝背後原因
「原來你們2018年就搞一起」！汪小菲失去理智　連續6次編輯
見日本逆轉德國　彩迷狂押韓國抱走17.5萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

前男友扶正小三寄喜帖！她怒「新娘奪走我的幸福」　抵婚宴1招報復

男酸「產婦住月中」只為享受　3000網友砲翻：你就單身到死

英聽二試仍開放確診生應試　大考中心：防疫措施比照英聽一試

去告別式見一排陌生人！才知大伯生前包養小三　他震驚：不只一個

低估疫情延遲購藥？王必勝：4月決定共存已到貨37萬份「從未缺藥」

遭爆前年開會「押寶國產疫苗」　王必勝：當時國內外都還沒研發出來

宋朝驗屍書曝光、90年前美術史謎團解謎　台北古書拍賣會展出

選前之夜動員挺陳時中？王必勝自嘲沒人邀：我人緣不是很好

他曬民國59年日曆！網驚：我爸都沒出生　這間痔瘡診所也不在了

估6.5萬人確診無法投票　王必勝：趨勢未減少「黑數沒有特別多」

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

半夜直播察覺不對勁回頭　見兒衝出房門媽嚇：鬼片

男酸「產婦住月中」只為享受　3000網友砲翻：你就單身到死

英聽二試仍開放確診生應試　大考中心：防疫措施比照英聽一試

去告別式見一排陌生人！才知大伯生前包養小三　他震驚：不只一個

低估疫情延遲購藥？王必勝：4月決定共存已到貨37萬份「從未缺藥」

遭爆前年開會「押寶國產疫苗」　王必勝：當時國內外都還沒研發出來

宋朝驗屍書曝光、90年前美術史謎團解謎　台北古書拍賣會展出

選前之夜動員挺陳時中？王必勝自嘲沒人邀：我人緣不是很好

他曬民國59年日曆！網驚：我爸都沒出生　這間痔瘡診所也不在了

估6.5萬人確診無法投票　王必勝：趨勢未減少「黑數沒有特別多」

本土+14138！比上周降21.2%　昨0確診連江縣今增5例

5歲童被3公尺巨蟒纏住「拖進泳池」　76歲爺爺搏命跳水救人

沙茶醬超肥！10款常見醬料熱量曝　營養師大推這8款低卡醬

當選讓你當鄰長！台中抓到25幽靈人口「全住空屋」　候選人收押

陳亞蘭再傳喜訊！遭質疑「女生為何奪視帝」哽咽吐心聲

垃圾桶一夜長出詭異「香菇」！地方媽媽怕有毒　網曝：輻毛鬼傘

小虎斑雙眼感染「守門前求救」　暖男好心收留…2年後慘被啃腳趾

「有沒有口交」牙醫一看就知道！　他曝嘴裡1跡象洩端倪

南韓卡車司機二度罷工！　貨櫃運量掉6成、製造業喊苦

富商打造黃金屋「浮誇龍椅、搖錢樹」散發土豪味　想參觀得付門票

富邦金併日盛金後有多強？　我國近6成人口都是客戶

A-Lin姐姐Cover《有一種悲傷》　網友聽完：根本2.0版A-Lin

生活熱門新聞

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

統一發票9、10月中獎號碼出爐

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

6縣市大雨特報！明雨彈再升級2地最猛烈

又有3私校撐不住列退場名單！

12星座「迎來轉變機會」！一周運勢一次看　金牛有錢入帳

健保看病要變貴了！檢查、藥費、處方箋都漲價

奧客逼餐廳淨空隔壁桌　顧客吃一半傻眼

今年冬天被消失？氣象局預測出爐　「恐有2到3個寒流襲台」

6縣市大雨！　一圖看投票日天氣

鹿港天后宮200盞財運燈秒殺　這4生肖快安太歲

喜歡卻不敢說！3星座「把愛意藏心底」　巨蟹假裝不在乎

冬裝備好！強冷空氣探15℃　最低溫時間曝

更多熱門

相關新聞

雞排妹淚灑法庭！她批週刊搬弄是非求償60萬

雞排妹淚灑法庭！她批週刊搬弄是非求償60萬

《鏡週刊》去年跟拍報導「雞排妹」鄭采勻夜會1名保時捷男，雞排妹認為內容不實、害她被誤認成小三而遭網友辱罵，告《鏡週刊》求償60萬元，台北地院今審理時，雞排妹親自到場更淚灑法庭約5分鐘，泣訴《鏡週刊》的報導團隊糾葛她10年，她堅持出庭為自己多做一點什麼，希望結果順利，法官諭知辯論終結，下月（12月）28日上午11點宣判。

女外送員天天家中嘿咻人夫　判賠正宮40萬

女外送員天天家中嘿咻人夫　判賠正宮40萬

前男友扶正小三寄喜帖！她抵婚宴1招報復

前男友扶正小三寄喜帖！她抵婚宴1招報復

小三同居人夫還送車　鹹濕床照辱正宮

小三同居人夫還送車　鹹濕床照辱正宮

人夫買房當小三愛巢　一場手術揪姦情

人夫買房當小三愛巢　一場手術揪姦情

關鍵字：

大伯去世告別式小三

讀者迴響

熱門新聞

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

快訊／張穎穎發聲護汪小菲！　

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

萊爾富開出張百萬發票！

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

統一發票9、10月中獎號碼出爐

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

吳亦凡一審判決結果出爐

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面