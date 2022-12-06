26歲5寶爸攜嫩妻販毒！標榜「口味超多」...落網嘆一句話藏洋蔥

記者黃宥寧／台北報導

攏系為囡仔？26歲余姓男子在網路上化名「小魚」兜售咖啡包，更標榜「口味多、任你挑」吸引買家，北市警接獲情資後積極偵辦，日前於中壢服務區將人查緝，令人驚訝的是余男帶著500包毒咖啡包，22歲嫩妻就在一旁，其座車內更有多種兒童用品，余稱「我有5個小孩」，表示販毒的錢是要拿養小孩，全案訊後依違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦。

▲余姓男子攜張姓妻子販毒，落網時供稱「都是為了養5個小孩」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林警分局經蒐證，發現余男利用通訊軟體向不特定人販賣咖啡包毒品，標榜「口味多、任你挑」訊息吸引買家，與買家聯繫談妥交易價格及數量後，再帶著22歲張姓妻子運送毒品到指定地點交易，販毒足跡遍及北部地區各聲色場所。

▼余男毒咖啡包採均一價販售。（圖／記者黃宥寧翻攝）

上月，專案小組掌握余男行蹤後，跟監到中壢服務區，見時機成熟配合當地警方將余姓主嫌及22歲張女查緝到案，車上不僅搜到外觀印有「LV、狐狸、大拇指比讚」3種圖案500包毒咖啡包（毛重1.5公斤）證物，另外更看到多樣兒童用品。

▼余男攜張姓妻子一同販毒，雙雙狼狽落網。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經警方詢問，余嫌才支吾其詞說，500包毒咖啡均一價200元，接著更自曝，21歲時與前妻生了1個小孩，離婚後再娶張女，並「1年生1個」生了4個小孩，且最大5歲最小才幾個月，為了要養5個嗷嗷待哺的親骨肉不得已才鋌而走險販毒。

警方訊後，依違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署，檢方複訊後諭知張女請回、余男則限制住居。