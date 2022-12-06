獨／台中「小桃子」今解剖查死因　母心疼淚崩：希望保母判10年

▲小桃子母親今日受訪。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、白珈陽／台中報導

台中市1歲女嬰「小桃子」疑遭蔡姓保母虐待案，檢方6日進行解剖，釐清死因。小桃子雙親今天到場協助相驗，母親難掩悲痛，哭泣表示孩子住院後天天打針，現在為了釐清案情還要解剖，非常心疼，「小朋友原本有一個很美好的未來，就斷送在保母手中！」希望蔡女被判刑10年。

台中地檢署檢察官楊順淑6日上午率法醫至台中崇德殯儀館，對小桃子疑受虐死亡一案進行解剖相驗，將把相關檢體送鑑定，以釐清死因。

▲小桃子疑受虐致死案今日檢方進行解剖。（圖／記者許權毅攝）

記者找到小桃子母親，她受訪表示，女兒是透過友人的保母群組找到蔡女幫忙托嬰，他們從8月起將小桃子送到蔡女住處照顧，過程中尚無異狀，至11月3日，孩子在保母家的作息突然有變化，小睡的時間比平常多了1倍，當天回家洗澡發現右耳有疑似瘀血，不過問蔡女都說沒有跌倒、撞到，孩子返家後也沒有哭鬧，就想說再觀察孩子的狀況。

▲蔡姓保母。（圖／家屬提供）



母親接著說，但到了11月8日，蔡女打電話給她老公，稱孩子一直嗜睡「怪怪的」，要去急診，演變成如今的情況，且電腦斷層顯示孩子有新舊傷，她猜測，11月3日可能就曾發生過一些事情，或期間蔡女又對孩子做了一些事情，才導致悲劇發生。

記者問是否希望蔡女遭判重刑？母親哽咽表示，因為孩子受有腦傷，在加護病房的狀況越來越差，插管的地方還產生瘀青，非常心疼，孩子每天要打針注射維持生命，但真的只是維持生命而已，因為是傷到腦，連帶影響其他器官衰弱，也沒有辦法有其他的治療方式，「小朋友原本要有一個很美好的未來，可是就斷送在保母手中…。」

母親無助地說，事發後，他們也有詢問蔡女，但對方均稱沒有傷害小朋友、沒有對小朋友做不好的事情，直到檢方開始調查才發現，原來蔡女除了小桃子，還有另外照顧另1名孩子，她懷疑，蔡女不只一次獨留孩子在家中，又沒有其他大人協助照護，怒斥「怎麼可以這樣子！」希望蔡女至少被判刑10年，但他們真正盼望的，是小桃子仍健康活在世上。

▲小桃子搶救24天後不治。（圖／家屬提供）