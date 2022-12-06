陳沂出庭嗆雞排妹詭辯　戴名牌咖啡色圍巾藏心情密碼

記者黃哲民／台北報導

網紅陳沂與「雞排妹」鄭采勻因同框直播互揭對方手機號碼結怨，陳告鄭涉犯《個人資料保護法》，雙姝今在台北地院審理時出庭碰頭，鄭否認在PO文中刻意用咖啡色色卡編號影射陳的門號後6碼，辯稱僅猜測陳的「氣場顏色」，但被法官追問PO文到底是不是在說陳、怎麼跟律師答辯不一致，鄭和律師小聲討論，改口承認的確在說陳沂，但絕沒洩露對方門號，法官諭知明年（2023年）1月10日再開庭。

▲網紅陳沂告「雞排妹」鄭采勻涉犯《個人資料保護法》，到北院出庭後批對方死不認錯、刻意拖延訴訟。（圖／記者黃哲民攝）

北院前次開庭，陳沂沒來，雞排妹不認罪，批陳沂用各種羞辱言語騷擾她超過半年，還浪費司法資源，不過她願意和解，強調：「只要陳小姐不再騷擾我，我可以認罪我沒做的事！」

北院今再度開庭，雙姝庭內碰頭，眼神幾無交集，陳沂交給律師代打，表明拒絕跟雞排妹和解，並指雞排妹聲請勘驗雙方直播影片的目的，顯然是在拖延訴訟。

▲「雞排妹」鄭采勻（左）被網紅陳沂控告涉犯《個人資料保護法》，雙方在北院出庭碰頭，雞排妹開完庭不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

雞排妹仍聲稱本案2篇PO文不是連續動作，相隔20小時期間，她另發表多篇PO文，第2篇PO文也不是在講陳沂，「過往我提到她，都會指名道姓」，但法官質疑，雞排妹的律師在答辯狀承認第2篇PO文是針對陳沂，跟雞排妹說法相反，且雞排妹承認第1篇PO文在講陳沂，「可是第1篇沒有指名道姓，很奇怪」，法官要雞排妹「再看一下、再想清楚、再回答」。

今天陪雞排妹出庭的律師，自稱剛受委任、法官所提答辯狀是前手律師所寫。雞排妹與律師小聲快速討論，改稱第2篇PO文的確在說陳沂，她用色卡不是在影射陳的手機後6碼，而是針對陳在直播中的情緒反應，用色卡猜測陳的「氣場顏色」。

法官納悶雞排妹為何要用這張咖啡色卡，雞排妹表示經營品牌要製作包裝、LOGO，所以比一般人常接觸色號卡，不經意透露她很清楚色卡與色號對應關係。公訴檢察官詰問雞排妹是否在直播中被陳沂制止公布門號，或者陳沂曾同意公開，雞排妹表示記不得、也沒問，所以聲請勘驗直播影片，因為陳沂曾有「答應過的事情卻反悔」的紀錄。

法官給雞排妹與律師足夠準備時間，明年（2023年）1月10日上午9點半再開庭。雞排妹庭外不受訪，陳沂受訪表示門號被公布後，遭受許多騷擾，「整整一年半的時間，我惶惶不安，半夜想到，我都哭著醒來，有超多網友瘋狂打電話給我，我現在只要聽到電話聲，都會感覺到恐懼！害怕！」

▲網紅陳沂告「雞排妹」鄭采勻涉犯《個人資料保護法》，今到北院出庭刻意打扮，還披1條精品咖啡色圍巾暗諷雞排妹。（圖／記者黃哲民攝）

陳沂聲稱，門號綁定太多東西，必須保留，只能帶著這樣恐懼的心情活著，「造成我身心靈非常嚴重的傷害」，但對方完全沒有要認錯，而且是詭辯的狀態，「被告自己都不知道自己在講什麼」，她會對雞排妹求償。陳沂今刻意披著1條Gucci的咖啡色圍巾，她說雞排妹辯稱咖啡色代表鬱悶心情，所以她特別準備這樣的打扮，「因為真正鬱悶的人是我」。

本案源於陳沂與雞排妹去年（2021年）5月9日凌晨爆發直播大戰，雙方同框互嗆2小時，許多吃瓜網友連線看熱鬧，戲稱「三斤雞排大戰（陳沂的「沂」被網友拆字惡搞成「三斤」）。雞排妹不甘被陳沂唸出私人手機門號全碼，也要公布對方門號反擊，但僅唸出前4碼，陳沂就尖叫打斷。

雞排妹之後在臉書粉專PO文2篇，第1篇公布陳沂手機門號前4碼，第2篇則是用1張咖啡色色卡，註解「我猜想她（指陳沂）目前的氣場，應是這個顏色吧」等語，但色卡有6位數的色碼，不少網友參透玄機，拼湊出陳沂私人手機門號。

雙方互告對方揭露私人手機號碼舉動涉犯《個資法》，雞排妹提告部分，士林地檢署認為雞排妹先前就在臉書公布自己門號，無證據顯示她遭陳沂侵害個資，將陳沂不起訴，經高檢署發回再議仍不起訴，已確定。