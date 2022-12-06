黑幫囂張、招待所連環爆　黃明昭下令全國大掃黑：有證據就辦

記者張君豪／台北報導

近來台灣社會矚目治安案件不斷，立法院多日質詢關於黑幫囂張氣焰危害民眾生活，警政署長黃明昭為展現掃黑決心，6日下午再赴刑事局視察外勤隊掃黑成果，包含竹聯幫明仁會、弘仁會、靜安會涉及多起拘禁民眾威逼提供金融帳戶、海削富婆詐財逾4千萬、當街毆打記者企圖奪警槍等重大案件。

▲黃明昭6日赴刑事局視察掃黑成果，強調全國警全力掃黑，對於官警涉足招待所也會查辦到底。（圖／記者張君豪攝，下同）

黃明昭指出，為穩定社會治安，警政署將在12月5日實施威力掃黑專案，將通令全國各警察機關展開「系統性掃黑」，針對幫派依赴、圍事或賴以維生的行業編排專案搜索勤務，若有違法情事將立刻掃蕩，並聯合縣市政府實施聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源。

黃明昭指出，今年共計破獲458件幫派組織犯罪，較去年同期389件增加18%、查獲到案黑幫犯嫌達3450人，較去年同期2865人增加20%，查扣不法獲利高達4億5681萬餘元，較去年同期1億9999萬餘元增加56%，從數據可見警察掃黑絕不手軟。

黃明昭痛斥，近期查獲重大之幫派案件包括竹聯幫静安會及仁堂明仁會兩位陳姓主嫌，各自成立詐欺集團，慫恿被害民眾投資美金指數、虛擬貨幣、飆股明牌，甚至刊登求職廣告陷阱囚禁民眾，警方針對這些黑幫犯罪，一波一波掃、一個一個抓，貫徹「溯源、刨根、斷金流」的系統性掃黑。

黃明昭指出，11月14日北車地下道，黑幫兩車競速，發生車禍導致無辜民眾死亡，且黑幫肇事者逃，甚至糾眾和警察嗆聲，相當可惡，警方這次也拘提該幫成員到案，並順利讓法官裁定羈押。

針對媒體詢問，立委揚言警方若不公布涉足88會館官警真相，將凍結警察預算，對此黃明昭表示，警政署督察室已立案追查，該案調查仍在進行，有一定結果會對外說明、若涉足官警有違法違紀行為就依法究辦。

對於台南學甲槍擊案迄今未破案，黃明昭回應：轄區分局長的適任問題，是由台南市政府、局長考核，目前認為分局長不適任而做出調整，該案專案小組會持續進行偵辦，有鎖定相關犯嫌。

黃明昭強調：整頓警紀是我們的決心，警政署也在11月28日召集各縣市警局督察長，要求警紀警辦，並徹底深入查辦，絕不能循私且須負起責任，包括局長、督察長、和政風人員都要付起相關責任。對於近期「監視器」爆料官警文化盛行，黃明昭簡短答覆，「有證據就依法處理，有事證絕對辦到底。」

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