　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投翁夜騎單車摔頭破　2女警護送就醫、代駕平安返家

記者高堂堯／南投報導

68歲李姓老翁月前晚間獨自騎單車出門，不慎摔車、撞得頭破血流，熱心民眾發現後通報消防隊和警方前來處理，中興分局員警林萱芸、梁莉捐迅速到場，得知李翁家中只有高齡老母、沒有其他親人，除貼心陪同李翁到醫院治療包紮，更分工以巡邏車搭載、幫老翁「代駕」單車，將人車都平安送回家，讓老人家心頭暖洋洋。

▲老翁夜騎單車自摔頭破血流，2靚女警合力「代駕」平安護送回家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲老翁夜騎單車自摔頭破血流，2女警合力「代駕」平安護送回家。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，中興派出所警員林萱芸、梁莉捐於11月22日晚間8時許執行巡邏勤務時，得知南投市府西路65巷前「有一名老先生騎腳踏車倒在地上」，2人迅速前往處理，發現這位李姓老翁當晚從住家騎腳踏車獨自外出，騎到南投市府西路停車場時，疑因地面不平，煞車時失去平衡而倒地，所幸意識清楚，但因撞傷頭部、胸前衣物血染整片，令人怵目驚心。

▲▼救護車將受傷老翁送醫、警方以巡邏車載送回家。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼救護車將受傷老翁送醫、警方以巡邏車載送回家。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲老翁夜騎單車自摔頭破血流，2靚女警合力「代駕」平安護送回家。（圖／記者高堂堯翻攝）

救護車也到場將李翁送往草屯佑民醫院就醫，2名員警詢問有無家人可以到院陪同，他說家裡只有高齡96歲的老母，「不要麻煩她了！」也沒有小孩和其他手足。

▲2靚女暖警林萱芸（左）、梁莉捐分工合力完成任務。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲女警林萱芸（左）、梁莉捐分工合力完成任務。（圖／記者高堂堯翻攝）

老翁包紮後並無大礙，表示要自行騎腳踏車回家，但員警擔心他年紀大，且頭部傷口未癒，返家途中會有危險，於是2人分別駕駛巡邏車載送老翁，另一人當起「代駕」，騎腳踏車一起返家，最終協助他順利回到住家，讓老翁和報案民眾都感謝感動不已。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／發布通緝「孔祥志」！　台南88槍擊案重大進展
飆車害死人還打記者！靜安會騙光大安區富婆4千萬　50人被逮
壽山挖寶崩了！　結果一場空還賠慘
快訊／棒球場辦公室酒聚！　桃市府科長突倒地猝死
謝金燕19歲同框豬哥亮！　淚憶老爸76歲冥誕
LINE「14款貼圖」免費下載！　爽用到2023年暑假
藏鏡人當媽了！　「公開女兒萌照」罕見現聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投翁夜騎單車摔頭破　2女警護送就醫、代駕平安返家

腦中風搶救+居家復健　屏東基督教醫院團隊無縫接軌

屏東萬丹隱藏版美食！胡仔妹蛋糕拚轉型　雲工具助陣傳愛

台電新營捐年菜助孤老　關懷在地賀壽百歲人瑞

推動新式體能訓練及救災人員管制系統　南消打造全新救災團隊

第11屆微型創業楷模　雲嘉南分署3位楷模獲獎

台南模式全國實施！　教育部允下學年各校免費供生理用品

男子駕車使用手機通話　永康警深夜地攔檢當場查獲槍毒

全國首創新北技職名人賞　侯友宜：鼓勵孩子勇敢追逐夢想

日本笠間市長首次蒞府拜會　黃偉哲盼深化台日雙方農產交流

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

用年糕做假衛生紙嚇女友　整坨塞進嘴她驚：吐出來

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

南投翁夜騎單車摔頭破　2女警護送就醫、代駕平安返家

腦中風搶救+居家復健　屏東基督教醫院團隊無縫接軌

屏東萬丹隱藏版美食！胡仔妹蛋糕拚轉型　雲工具助陣傳愛

台電新營捐年菜助孤老　關懷在地賀壽百歲人瑞

推動新式體能訓練及救災人員管制系統　南消打造全新救災團隊

第11屆微型創業楷模　雲嘉南分署3位楷模獲獎

台南模式全國實施！　教育部允下學年各校免費供生理用品

男子駕車使用手機通話　永康警深夜地攔檢當場查獲槍毒

全國首創新北技職名人賞　侯友宜：鼓勵孩子勇敢追逐夢想

日本笠間市長首次蒞府拜會　黃偉哲盼深化台日雙方農產交流

看好醫療產業發展　杏一明年積極展店「搶攻社區型門市市場」

「大腸鏡」多久照一次？醫曝「3大高風險族」：3年必照一次

明年經濟成長率估2.75％　國民黨團：政府除口號治國拿不出具體作為

柯文哲搭廉航返台被爆耍特權要求VIP待遇　北市府：空穴來風

台南學甲88槍案兇嫌曝光！　台南地檢正式通緝50歲男子孔祥志

練台生、蔡明忠大和解　練董不再金援北都有線電視

有線電視+寬頻3年1800元　台北有線電視搶客戶上演「割喉戰」

海空貨運高峰已過　中菲行11月營收年減43.2%　但後續仍將享有一定獲利

天母磺溪豪宅毛胚屋入手4年沒動過　讓利794萬脫手

居隔50天！他進店驚見整缸魚「融化成破布」崩潰：聞了想吐

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

地方熱門新聞

3姊弟火場慘死　陌生阿伯登門送暖

日本笠間市長首次蒞府拜會

2同學當選里長　桃園上大國小同學會嗨爆

蔡適應北大博士學位遭撤銷　謝國樑回應了

男子駕車使用手機通話永康警查獲槍毒

肌力等同戰力消防猛男尬大輪

南消五大打造全新救災團隊

台南模式全國實施！

亞洲步道大會基隆徒步走　暖東峽谷步道推向國際

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

台電新營捐年菜助孤老

台中豐原警分局辦調職員警歡送會

花蓮勇士曾聖光骨灰返台　花蓮各界靈堂哀弔

台南市17處新建置科技執法1日啟動

更多熱門

相關新聞

墾丁森林遊樂區阿嬤跌倒　救護人員徒步搬運救援

墾丁森林遊樂區阿嬤跌倒　救護人員徒步搬運救援

1名80多歲阿嬤與家人墾丁國家森林遊樂園散步，跌倒受傷，臉部多處有傷口、疑似骨折，墾丁消防分隊獲報出動救護人員攜帶救援器材，徒步進入崎嶇的森林步道，將她救護送醫治療。

26萬重機合法停停車格惹阿嬤不爽推倒！維修費噴近7萬

26萬重機合法停停車格惹阿嬤不爽推倒！維修費噴近7萬

即／台中公車轉彎撞路人　左腳踝骨折滿地血

即／台中公車轉彎撞路人　左腳踝骨折滿地血

男深夜跑上馬路任意攔車　暖警送他回家

男深夜跑上馬路任意攔車　暖警送他回家

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

關鍵字：

老人單車自摔受傷暖警

讀者迴響

熱門新聞

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

更多

最夯影音

更多
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面