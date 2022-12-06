南投翁夜騎單車摔頭破　2女警護送就醫、代駕平安返家

記者高堂堯／南投報導

68歲李姓老翁月前晚間獨自騎單車出門，不慎摔車、撞得頭破血流，熱心民眾發現後通報消防隊和警方前來處理，中興分局員警林萱芸、梁莉捐迅速到場，得知李翁家中只有高齡老母、沒有其他親人，除貼心陪同李翁到醫院治療包紮，更分工以巡邏車搭載、幫老翁「代駕」單車，將人車都平安送回家，讓老人家心頭暖洋洋。

▲老翁夜騎單車自摔頭破血流，2女警合力「代駕」平安護送回家。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，中興派出所警員林萱芸、梁莉捐於11月22日晚間8時許執行巡邏勤務時，得知南投市府西路65巷前「有一名老先生騎腳踏車倒在地上」，2人迅速前往處理，發現這位李姓老翁當晚從住家騎腳踏車獨自外出，騎到南投市府西路停車場時，疑因地面不平，煞車時失去平衡而倒地，所幸意識清楚，但因撞傷頭部、胸前衣物血染整片，令人怵目驚心。

▲▼救護車將受傷老翁送醫、警方以巡邏車載送回家。（圖／記者高堂堯翻攝）

救護車也到場將李翁送往草屯佑民醫院就醫，2名員警詢問有無家人可以到院陪同，他說家裡只有高齡96歲的老母，「不要麻煩她了！」也沒有小孩和其他手足。

▲女警林萱芸（左）、梁莉捐分工合力完成任務。（圖／記者高堂堯翻攝）

老翁包紮後並無大礙，表示要自行騎腳踏車回家，但員警擔心他年紀大，且頭部傷口未癒，返家途中會有危險，於是2人分別駕駛巡邏車載送老翁，另一人當起「代駕」，騎腳踏車一起返家，最終協助他順利回到住家，讓老翁和報案民眾都感謝感動不已。