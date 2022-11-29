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大陸 大陸焦點 特派現場

26萬重機超衰！合法停停車格惹「阿嬤不爽推倒」維修費噴近7萬

▲▼老人故意推倒摩托車主堅持追責。（圖／翻攝自影片）

▲老人故意推倒摩托車主堅持追責。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一名老人今年6月故意推倒價值6萬元人民幣（約新台幣26萬元）的機車，經鑑定機車損失達16000元人民幣（約新台幣68767元）。由於老人患有精神疾病，兒子作為監護人卻一直聯繫不上，目前未收到任何道歉和賠償。車主堅持追責，他表示，年齡不是違法的理由。

據《中華網》報導，24歲的陳姓男子是一名機車愛好者。案發當天下午4時許，陳男將車停在了樓下劃定的電動車、機車停車位上，就上樓了。等到晚上6、7點，他下樓發現愛車已經倒在了地上，多處損毀嚴重，考慮到該機車重達100kg，自己平時推動都費勁，陳男認為不可能是被風吹倒或是被誰意外碰到的，一定是有人故意為之。

為弄清真相，陳男當即聯繫管委會查看攝影機。原來，機車是被一名拎著袋子、步履蹣跚的阿嬤故意推倒的。看到是阿嬤作案，工作人員頗感無奈地向陳男表示，估計陳男要自認倒楣了。

原來，這名阿嬤也是住戶，已經不是她第一次幹這種事了。之前，她曾推倒過其他住戶的電動車，甚至還拿磚頭砸壞別人停在停車位上的汽車，但最後都不了了之了。因為阿嬤患有精神障礙，也不能追究刑事責任，經濟條件也不好，就算打官司贏了也拿不到賠償。

隨後，陳男維修機車，被認定維修費需16000元，事後司法鑑定認可價格為9000餘元。

▲▼老人故意推倒摩托車主堅持追責。（圖／翻攝自影片）

▲攝影機拍到老人動手畫面。（圖／翻攝自影片）

事後，阿嬤不否認是自己推倒的機車，她認為這是她的家，機車停在那裡礙事，就推倒了。陳男想理論幾句，還被阿嬤罵了出來。

陳男又聯繫阿嬤的兒子，對方始終避而不見，不道歉也不賠償。陳男很生氣，「難道車被推倒，就只能自認倒霉嗎？」

於是，陳男報警要求追究老人的刑事責任。警方組織對老人進行了精神鑑定，鑑定報告顯示，老人患有器質性精神障礙，為限定刑事責任能力的人，但對於本案有受審的能力。

目前，檢方已以尋釁滋事罪的名義對涉案阿嬤提起公訴，將於12月2日開庭。陳男表示，「我絕不放棄，也絕不可能再去和解，覺得這已經不是賠償多少就能解決的問題了，年齡不是違法的理由，必須讓她為自己的行為負責。」

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