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原子少年要來了！高雄夢時代跨年卡司再公布　預告有「特別編排」

▲▼2023高雄夢時代跨年卡司再公布，原子少年將登雙面舞台。（圖／高雄市政府提供）

▲2023高雄夢時代跨年，首創雙面舞台，打造260度視野。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

「2023高雄跨年亞灣未來市演唱會」強勢回歸夢時代，市府今（6）日再公布卡司，超人氣男子團體原子少年「金星」和「Ozone」，首唱跨年就登上「雙面舞台」。市府表示，雙面舞台擁有260度視野，表演精彩加倍，舞台前觀眾數量也加倍；並強調，2023跨年花火將施放高空花火，與過往建築特效煙火完全不同。

夢時代跨年自2014年施放煙火後，已暌違8年。市府說，這次以全新的跨年，回歸夢時代這個大家熟悉的場域，其中「亞灣跨年花火」是在時代大道路底「第90期市地重劃區」開闊的空地，施放長達180秒的高空花火，有別於8年以前的建築特效煙火，錯過只能捶心肝。

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▲▼2023高雄夢時代跨年卡司再公布，原子少年將登雙面舞台。（圖／高雄市政府提供）

▲原子少年旋風即將席捲高雄！金星將登雙面舞台帶來特別編排演出。（圖／高雄市政府提供）

除了跨年花火，當今最火紅的原子旋風即將席捲高雄！原子少年首度參與跨年演出，就有機會登上雙面舞台，以更多元的視角呈現歌舞表演，勢必會在當晚掀起高潮。

對此，金星團員表示，第一次唱跨年就被粉絲以「雙面舞台」260度包圍，超級幸福！他們說，很高興有機會感受高雄的熱情，跨年當天也會帶著特別編排的演出，登上跨年史上前所未有的雙面舞台，把金星魅力發揮到最大，和粉絲一起嗨翻高雄跨年夜！

▲▼2023高雄夢時代跨年卡司再公布，原子少年將登雙面舞台。（圖／高雄市政府提供）

▲ozone團員感謝市府邀請跨年。（圖／高雄市政府提供）

從韓國受訓回來的「Ozone」團員們，同樣期待高雄跨年的到來，他們表示，在首爾感受不同工作環境，學到很多，也更有自信，很感謝高雄市政府的邀請，讓他們有機會到高雄陪伴大家一起跨年，配合雙面舞台的設計，也將帶來震撼演出，請大家拭目以待。

這次「2023高雄跨年亞灣未來市演唱會」兩大男團聯手獻唱，與雙面舞台「強強聯手」，必定吸引歌迷到場支持，在港都迎接新的一年。來自原子少年選秀節目的「金星」，成員擁有中性魅力、可動可靜，再加上堅強唱跳實力，以第三名之姿從原子少年選秀節目出道，日前更在金鐘獎殿堂壓軸登場，獻唱多首熱門歌曲，受到年輕族群熱烈關注。

超人氣男團「Ozone」今年9月剛成團，6位成員出道後邀約不斷，11月也發行最新單曲「O.A.O.」獻給一路支持的粉絲，MV釋出不到24小時，觀看次數超過30萬，如今在YouTube上，更飆出破200萬點擊率，未來發展不容小覷。

▲▼2023高雄夢時代跨年卡司再公布，原子少年將登雙面舞台。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2023高雄夢時代跨年雙面舞台示意圖。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2023高雄夢時代跨年卡司再公布，原子少年將登雙面舞台。（圖／高雄市政府提供）

市府日前宣布，2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》，倒數後將施放180秒「亞灣跨年花火」，消息一出讓粉絲熱血沸騰。市府呼籲，施放花火有落焰區，12/31請勿進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的區域範圍，到現場跨年的民眾務必注意自身安全，平安開心迎接2023年。

此外，首創台灣跨年「雙面舞台」，引起熱烈討論，成功路「未來式」主舞台及中華路「進行式」舞台，視野開闊達260度，讓粉絲用不同角度感受偶像翻倍的的魅力！

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