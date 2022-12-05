「柯文哲將是我市政顧問」　蔣萬安邀柯12／31一同與市民跨年

記者蘇晏男／台北報導

國民黨準台北市長蔣萬安將於25日就職，今（5日）上午10時先到台北市政府，與現任市長柯文哲進行市政交流並討論交接事宜。蔣萬安致詞時表示，上任首要面對跨年晚會、春節跟台灣燈會等活動，他得即刻了解，做妥善準備；而在都更、內湖交通解決方案及大巨蛋後續處置等，他也請柯市府團隊準備完整資料，讓他能及早因應。另外，蔣萬安也說柯文哲未來將是他市政上的顧問，並邀柯今年跨年晚會能一同與市民倒數。

▲柯文哲、蔣萬安進行市政交接。（圖／記者湯興漢攝）

蔣萬安5日上午致詞表示，今來拜會最主要是希望透過充分完整的溝通，讓交接工作順利、市政無縫接軌，因此他會與柯市府團隊進行建立暢通的溝通窗口，由立委林奕華擔任交接小組召集人，跟市府對接，針對市府業務，包括重大政策推行狀況，希望有明確清楚的掌握，也會就各局處相關業務屬性做通盤檢討，再依輕重緩急擬定妥適對應。

蔣萬安說，他一上任得面對跨年晚會、春節及明年的台灣登會；春節方面，包括治安、交通、垃圾清運等攸關市民朋友日常生活的部分，他非常重視，所以接下來會積極跟市府團隊了解相關規劃狀況，甚至更加精進周延，而跨年晚會跟台灣燈會部分，韓國梨泰院事件殷鑑不遠，所以一定是要求安全至上，也希望讓市民有舒適愉快的體驗，所以包括相關人流管控、現場人員配置、大眾運輸的接駁等，他都需要即刻了解，做妥善準備。

長遠重大市政推動上，蔣萬安指出，包括重大工程施工延宕、招標不順利、都更瓶頸、內湖交通解決方案、公有市場改建進度、士林北投科技園區招商績效、大巨蛋後續如何處置，他希望就細部資料來看現在執行狀況，因此請市府團隊準備完整資料，讓他能及早因應。

蔣萬安表示，未來柯市府相關好的政策一定會延續，也會做滾動式檢討，希望在執行面做到完善，追求好還要更好；另外，「將來柯文哲是我市政上的顧問」，希望藉由柯文哲的市政經驗，未來能多加交流，也希望柯在跨年晚會能一同與市民倒數，見證北市挺過疫情 ，迎接新年度的時刻。

不過受訪時，柯文哲說，他每年跨年晚會不是在家裡讀書就是在睡覺，要不是當市長，根本不會去，「那只是我兒子來參加，我怎麼會來參加那個，所以盡量不要找我」。