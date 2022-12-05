大巨蛋爛攤收完了！黃珊珊：遠雄放棄國賠、同意營收分潤

▲遠雄大巨蛋空拍照。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

爭執多年的遠雄大巨蛋案，因未按圖施工遭台北市政府勒令停工5年，遠雄為此向北市府請求國賠。前台北市副市長黃珊珊5日在臉書表示，11月18日遠雄宣告放棄國賠，並同意北市提出的營收分潤，於11月22日簽訂契約變更，「大巨蛋的爛攤子，我們收完了！ 」

「大巨蛋的爛攤子，我們收完了！ 」黃珊珊表示，今年6月，市府與遠雄商議分潤機制時，遠雄要求「國賠」與議約要脫勾，但市府堅持說不，「原因很簡單，一塊兩百多億的土地，零權利金交付開發，已經是全體市民的重大損失，我們為什麼要讓步？ 」



黃珊珊說，當年在議會質詢大巨蛋案，她無力回天；20年後，柯市長把重責大任交給我，要把遠雄帶上談判桌，要給全體市民一個可以比賽的棒球場。



「向大家報告，11月18日，遠雄宣告放棄國賠，並同意我們提出的營收分潤，於11月22日簽訂契約變更，我們做到了！」黃珊珊說，這個遲來的正義，屬於全體台北市民。大巨蛋不是政績，但絕對是一面照妖鏡。我們只是堅持本應堅持的公平正義，讓人民相信正正當當也能做生意。

黃珊珊表示，所有簽訂的契約、談判的會議記錄，全都上網公開在台北市政府大巨蛋公開資訊專頁 ，希望新政府能秉持公開透明的施政理念，保留這個網站，並持續更新，保障市民「知」的權利。

黃珊珊表示，接下來，大巨蛋能否在明年順利完工，請市民朋友們和新科民眾黨議員林珍羽 、陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪一起持續監督，讓過去的黑金政治，不會再次上演，讓公正廉能的價值延續，讓台北持續前進。