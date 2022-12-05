蔣萬安承諾：上任1年內讓大巨蛋完工啟用

▲準台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨準台北市長蔣萬安5日上午赴台北市政府，與現任市長柯文哲進行市政交流並討論交接事宜。針對棘手的大巨蛋問題，蔣萬安表示，市府有預估6月試營運、最快9月啟用，「我會積極落實承諾，上任1年內讓大巨蛋完工啟用」，符合市民的期待，成為可以舉辦棒球賽是的場地。

此次蔣萬安率幕僚來拜會、討論交接，柯文哲提到有24項府級列管事項，當中包括大巨蛋、音圖興建等。柯文哲表示，音圖的問題他在議會講很清楚，要多少錢沒意見，就是要一次編足，不要再搞追加預算。

柯文哲說，到底要多少經費講清楚，因為看目前的設計圖應該，設計圖說要多少錢就講多少錢，不可以明明設計圖就是那個錢蓋不出來的。蔣萬安則說，音圖的案子，市長跟市府團隊接下來在交接過程，會透過專案的簡報，實際了解狀況，也會聽取市府目前處理進度，一定會做妥善的因應跟準備。

至於大巨蛋，蔣萬安說，之前都有強調，一定是在確保安全第一、工程安全品質要用最嚴格標準審視，他也會積極跟中央溝通協調，因為目前內政部也已經通過消防審查，接下來就是相關建照換發。

「市府有預估6月試營運、9月最快可以啟用。」蔣萬安說，會積極落實承諾，上任1年內讓大巨蛋完工啟用，符合市民的期待，成為可以舉辦棒球賽是的場地。

至於雙城論壇是否續辦，蔣萬安說，不管是雙城論壇或著是台北市和其他國際城市間的交流，「我認為都應該要有實質、有意義的交流下去，才能讓城市之間互相學習、彼此進步，這符合市民的期待」。