政壇學倫爭議爆不完　柯文哲直指：高等教育的危機

▲準台北市長蔣萬安帶領市政交接團隊至台北市政府，與現任台北市長柯文哲就新舊市政工作交接進行閉門會議。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨準台北市長蔣萬安5日上午到台北市政府，與現任市長柯文哲進行市政交流並討論交接事宜。針對政壇爆出多起的學倫爭議，柯文哲說，台大要去檢討，為什麼整個學院的把關制度失靈？直言這是高等教育的危機；蔣萬安則說，學校應該審酌學位頒發的過程中，審查制度有沒有出問題，維護學術的倫理以及品質。

針對民進黨內不斷爆出論文案，話題炒得沸沸揚揚，柯文哲先表示，回答這一題，他不是用台北市長、也不是用政治人物立場回答，純粹用台灣大學教授的立場回答，「我從頭到尾態度都很清楚，同一個老師這麼多學生抄襲，你說誰的問題？這是老師的問題」。

柯文哲接著問，為什麼整個學院的把關制度失靈？這才是台大要去檢討的，台大要面對為什麼整個不管大學、學院，同儕審查系統會失靈，「這才是我們要檢討的，這是高等教育的危機」。

蔣萬安則說，「最基本態度，學術倫理不容政治侵犯」，尊重台大審查的結果，但同樣學校也應該審酌學位頒發的過程中，這審查制度有沒有出問題？甚至是這當中包括指導教授在審查最後頒發學位當中有沒有任何缺失，都應該好好檢討，維護學術的倫理以及品質。

另外，關於民進黨又扯出黑道，柯文哲不願多談，「為什麼老是問我民進黨的問題，應該去問民進黨民進黨的問題」；面對記者追問，因為過去跟民進黨很熟？柯還說，「那為什麼不5年前問我？算了算了，不要問我不想回答的問題」。

而蔣萬安則說，民進黨面對各方黑金質疑，他們無力反駁，也只是一再狡辯迴避，民眾其實都看在眼裡。