被追問小內閣　蔣萬安再搬「煮飯說」：不能把鍋蓋一直掀開

▲準台北市長蔣萬安帶領市政交接團隊至台北市政府，與現任台北市長柯文哲就新舊市政工作交接進行閉門會議。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨準台北市長蔣萬安5日上午赴台北市政府，與現任市長柯文哲進行市政交流並討論交接事宜。針對各界關注的小內閣人選，蔣萬安說，搬出過去的「煮飯說」，表示大家都有煮飯經驗，過程當中不能把鍋蓋一直掀開，「一定是飯要煮好，甚至要等久一點再鍋蓋掀開飯才會香」。

針對小內閣團隊名單，傳出立委林奕華、前高雄市副市長李四川、議員王浩、歐晉德等，蔣萬安表示，市府內閣成員都是非常重要的齒輪，環環相扣，所以在徵詢過程中也都非常慎重，相信市民朋友希望未來市政的推動，能夠讓市民有感、有效率，也希望我們在遴選人才上能謹慎，在組建內閣人事部分能夠慎重。

蔣萬安說，他不斷一直強調，用人原則就是專業、品格、用人唯才，會持續堅持這樣的原則，在徵詢作業中廣納人才，「一定會在適當時機、確定之後，跟大家做完整說明」。

另外，有媒體問到，柯市府現任的交通局、都發局、工務局都會留任？柯市長是否有推薦人選？蔣萬安說，在徵詢人才作業中，都盡量聽取各方意見，有好的人才就繼續爭取，不管是在各縣市、在地方、在中央，在哪一個崗位，都會集去徵詢、了解。

蔣萬安說，希望未來市府內閣成員，大家都能夠共同組建一個廉能、有效率，服務型的政府，未來在市政推動上不只要有效率、讓市民有感，同時也要有溫度、同理心。柯文哲則說，每一個局長都很優秀，但是看他們個人意願。

而面對記者不斷追問小內閣問題，蔣萬安搬出過去的「煮飯說」，表示大家都有煮飯經驗，過程當中不能把鍋蓋一直掀開，「一定是飯要煮好，甚至要等久一點再鍋蓋掀開飯才會香」。