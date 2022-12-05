蔣萬安拜會討論交接　柯文哲：市府團隊已習慣有話直說

▲新科台北市長蔣萬安、現任台北市長柯文哲，就新舊市政工作交接進行會議討論。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

準台北市長蔣萬安5日上午赴台北市政府，與現任市長柯文哲進行市政交流並討論交接事宜。柯致詞時提到，市府團隊已經習慣有話直說，這幾年來內部討論都是「明著講」。此外，北市府有全台最公開透明的議員索資系統，「議員要索資，都是100%開放，除非有專簽才可以基於保密理由不給議員」，讓外面來監督、防止市府的腐敗。

柯文哲說，這地方叫劉銘傳聽，樓下還有一個吳三連聽。劉銘傳是台北建城的開創者，吳三連是台北市民選市長第一任，「這意思就是說，我們這種歷史的傳承，當棒子交到我們手上就很認真的做，再把他交給下一棒」。

柯文哲提到，今天事前有做過一些溝通，原則上都是用PM制度，過去幾年在台北市建立責任制，凡事都有負責人。今天交接分兩部分，一個是府級交接、一個是局對局的交接。

柯文哲指出，府級的話，列了24個府級列管的東西，原則上新團隊只要指定每個議案將來要交接的人，市府這邊就安排專案小組直接報告，每個專案一個報告。這些專案都有子計畫跟主計畫，比方說東區門戶計畫，會定期進來報告，每一個專案都有列管。

另外，局處都有追蹤管理系統，所以局對局得交接就是按照這樣交接，最重要的是目前還在進行的、還沒有完成的，這是重點交接項目。過去幾年中有做的重要事務，直接由局跟局去交接，副市長彭振聲會負責排行程表，把時間空出來、排好，只要蔣團隊局長出來，市府的局長就對接好，約定什麼時候交接，登記時間，原則上是這樣。

「這幾年改變最多的是政治文化。」柯文哲說，因為台北市擁有全台灣最優秀的公務員，所以只要這種價值清楚的，他們就按照價值去做。柯說，他上任後有建立策略地圖，目前我們公務員的核心價值，正直誠信、開放共享、創新卓越跟團隊合作。

柯文哲表示，其中，最重要的是正直誠信，市府團隊已經習慣有話直說，因為面對問題是解決問題第一步，這幾年來我們在內部討論大家已經習慣「明著講」。

另外，柯文哲也提到，這幾年在開放政府、全民參與、公開透明的施政理念下，市府有公務事務委員會、青年事務委員會跟廉政委員會，這是讓外面可以進來檢視市府在做什麼；iVoting跟參與式預算，這也是有在進行。

柯文哲說，還是有中心思想，清廉勤政、愛民愛鄉土，一些施政原則，像什麼不因政黨利益犧牲國家利益、不因少數人利益犧牲多數人利益、不因短期利益犧牲長期利益，「這個我們都很習慣了，有些公務員經過這8年下來，都有固定的思考模式」。

柯文哲特別提到，要跟新政府特別交接的，過去3年花很多力氣處理疫情，現在疫情趨緩後，明年開始最重要是2050淨零碳排放，因為在今年6月台北市議會已經三讀通過，台北市淨零排放自治條例，應該是全台灣第一個。這是台灣要與世界接軌一定要做的，「它是重要的但是不急，但是一定要處理的，2050淨零碳排應該是下任政府的工作」。

另外，柯文哲也說，台北市政府有全台灣最公開透明的議員索資系統，已經習慣議員要索資，都是100%開放，除非有專簽才可以基於保密理由不給議員。主要理由就是讓外面來監督我們，防止整個市府的腐敗，所以這也是為什麼過去幾年台北市都沒有什麼重大弊案，特別在府層級，幾乎都沒有問題，因為我們都建立一個最公開透明的索資系統。