公園空地激戰人夫！小三拒出庭「懷孕不能出遠門」　診所秒打臉

▲人夫偷吃店裡新來的女員工，2人曾在公園空地、餐廳廁所等不同地點發生關係。（示意圖／pixabay）



記者黃資真／台中報導

台中一名人妻指控店裡新來的女菜鳥外遇丈夫，2人多次在不同地點嘿咻，包括公園旁空地、餐廳廁所等，怒求償25萬元。小三推託自己懷孕「醫生建議不要出遠門」，希望另訂庭期，但診所向法院表示「她跨縣市移動沒問題」，因此根據人妻所述，判賠25萬元。

人妻控訴，她與丈夫同在一家火鍋店上班，去年8月27日，店裡來了一個新同事，沒想到這名女菜鳥竟跟自己的老公搞在一起，自上班第1天起到同年12月底，多次發生關係，地點遍及汽車旅館、公園旁空地、餐廳二樓廁所等，作風相當大膽。

丈夫自認愧對妻子，決定向小三提出分手，但小三心有不甘，12月31日跑去找正宮攤牌，人妻得知真相後，心碎提告求償25萬元。

今年8月23日開庭前，小三稱自己懷孕，醫生吩咐不能出遠門，希望待預產期結束後再訂庭期，並提出診所的診斷證明書。不過法院實際去函向診所求證，診所回覆她情況尚屬穩定，跨縣市移動應無問題，因此難認其有正當理由無法到庭。

法院再訂於11月15日進行言詞辯論，同樣請小三如果因孕期不適無法出庭，得提出醫生證明請假，但這次小三亦未提出書狀或證明，因此按照一方辯論做判決，並依人妻所言，判決小三須賠償25萬元。