她批鄭文燦、蔡適應抗中還抄中國論文　酸林智堅好歹「made in Taiwan」

▲鄭文燦、蔡適應論文皆被認定抄襲。（合成圖／記者沈繼昌攝、記者郭世賢翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

這次九合一大選前後爆出不少論文抄襲醜聞，近期桃園市長鄭文燦與民進黨立委蔡適應的台大碩士論文和台北大學博士論文，也皆被認定抄襲。對此，資深媒體人李艷秋3日就在臉書發文以「抗中，竟然偷抄中國論文」為題發文，指出前新竹市長林智堅抄論文，抄的是他的學弟和竹科的報告，好歹是「made in Taiwan」，鄭文燦和蔡適應抄的，卻是「made in China」。

李艷秋表示，鄭文燦在聲明中坦承，他的碩士研究的是大陸基層民主的演變，因為時空關係，無法進行實證研究，只能用文獻分析法進行，「果然，貓膩就藏在此。」檢舉人指控鄭文燦大量採用大陸資料，台灣的查詢系統根本查不出來，如果改以大陸系統，抄襲度達30%以上。她提出，所以鄭文燦該回答幾個問題，第一，明知這個題目無法做實地訪查，完全須依靠當地的資料，為何選擇這個題目？第二，是誰提供資料？怎麼拿得到對岸的文章、管道是誰？「到底和中國有多麻吉，讓他們願意傾全力協助？」第三，大陸本來就沒有民主，硬寫篇論文談他們的基層民主，採用的全是大陸自己的文章，「你在為對岸粉飾嗎？」她大酸，鄭文燦既然要爭民進黨中生代的領頭羊，這些問題不答清楚，在鄭運鵬「中國鵬」之外，只好再加一個「中國燦」。

至於蔡適應的論文，李艷秋指出，蔡適應的博士論文竟然抄了30份文獻，其中25本沒列在參考書目中，結論抄襲的比例高達33%，更嚴重的是，維基百度抄到飽，「維基也就罷了，百度是『純中國產製』」，蔡適應可以逐字逐句逐段地抄。她提到，蔡適應在聲明中說道，會繼續努力，不忘選民所託，「他真的忘記民眾黨蔡壁如被撤銷學位時，民進黨發言人林靜儀要蔡壁如辭立委時說的話：『誠實是基本條件，政治人物誠實很難嗎？』」她質疑，「蔡壁如辭立委了，蔡適應呢？」

李艷秋最後感嘆，「民進黨何必假惺惺檢討敗選原因呢？其實就四個字：『欺騙、雙標』，後面還有四個字等著：『貪腐、黑金』」，此文吸引破萬網友按讚留言，「台大與台北大學真的很厚道，拖到選舉結束才通知」、「搞了老半天，林智堅比較愛國」、「金玉其表敗絮其中。」