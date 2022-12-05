該思考陳明通去留？　民進黨團：希望整體考量是否適任

▲國安局長陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國安局長陳明通指導的學生論文陸續被爆抄襲，其去留議題引發政壇關注，民進黨立法院黨團幹事長羅致政5日受訪說，學術歸學術，黨團尊重當事人是否要申訴，而從立法院的角度來說，當然希望每位政務官對於個人適不適任做整體的考量。

針對內閣改組議題，羅致政今天上午受訪說，現階段以穩定政局為主，現在立法院正在進行總預算審查，已經進行到一半，甚至很多都出了委員會，如果這時候突然改組，恐造成預算審查上更多變數，所以民進黨團希望先穩定政局，在檢討告一段落，知道問題所在之後，相關部會有必要做一些調整，至於調整的幅度有多大，尊重檢討的結論，以及總統、院長任命的權利。

媒體追問，上周桃園市長鄭文燦遭台大撤銷碩士學位，其指導教授為陳明通，對於陳的去留黨團是否有看法？羅致政說，學術歸學術，尊重所有學術單位對於抄襲、瑕疵的結論，每位當事人無論要不要申訴，黨團都會尊重，而從立法院的角度來說，當然希望每位政務官對於個人適不適任做整體的考量。

媒體也關注，外傳內政部長徐國勇請辭後可能接任民進黨秘書長？羅致政說，沒有聽過這種說法，據其了解徐國勇並沒有擔任黨秘書長，或其他規劃。