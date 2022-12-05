論文抄襲連環曝　潘文忠：各大學「有檢舉就依規定審查」

記者楊惠琪／台北報導

論文抄襲案連環爆，桃園市長鄭文燦與立法委員蔡適應上周接連因論文涉及抄襲，分別遭台大、台北大學撤銷學位。教育部長潘文忠今（5日）表示，只要有疑似抄襲、具名檢舉，違反學術倫理規範的規定，就《學位授予法》相關規定審查，不管是碩、博士論文，或各大學都是一致規範。

▲教育部長潘文忠 。（圖／記者楊惠琪攝）

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教育部長潘文忠今（5日）出席立法院司法委員會答詢，會前接受媒體聯訪指出，有關學生的學位論文，不論是碩士或博士論文，都是依照《學位授予法》與相關學術倫理規範，由學校依照相關指導跟作業流程來審查、授予學位，若有疑似抄襲、被檢舉等違反學倫案的部分，教育部也有頒行相關學術倫理審查相關的作業規範。

潘文忠強調，只要有具體具名提出相關學位論文違反學術倫理的，教育部都要求各大學依照《學位授予法》與相關學術倫理規範來審查，不管是哪所大學或研究所，都是一致規範。教育部目前尚未收到鄭文燦、蔡適應提出訴願。

針對媒體詢問內閣改組是否有異動規劃，潘文忠重申，自己只要在位工作的每一天，都會盡心盡力，跟教育部同仁推動相關教育事務。

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