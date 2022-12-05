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快訊／鄭文燦學位遭撤　國圖今證實「論文已下架」

▲▼9時7分許已查不到鄭文燦的論文。（圖／翻攝自碩博士論文網）

▲今天（5日）9時7分已查不到鄭文燦的論文。（圖／翻攝自碩博士論文網）

記者楊惠琪／台北報導

桃園市長鄭文燦因論文抄襲被台大撤銷碩士學位，國家圖書館館長曾淑賢今（5日）證實，已收到台大來文，今天一早已完成內部行政流程，將鄭文燦論文下架。至於立委蔡適應也因抄襲遭台北大學撤銷博士論文，因尚未收到校方來文，若今天收到，1小時內就可以完成下架。

論文抄襲案連環爆，鄭文燦上周五（2日）公開坦承，就讀台大國發所碩士在職專班碩士論文涉及抄襲，遭台大撤銷學位；民進黨立委蔡適應就讀台北大學都市計畫研究所的博士論文，上周六（3日）也爆出抄襲而被北大撤銷博士學位。

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曾淑賢今接受《東森新媒體ETtoday》採訪證實，上周五（2日）下班前一刻已收到台大公文，因周六、日非上班日，今天（5日）一早已完成相關下架流程，若收到台北大學校方來文，也會依照相關流程，將蔡適應博士論文下架。

曾淑賢指出，論文下架後，讀者在「台灣博碩士論文知識加值系統」將蒐尋不到該筆論文資料，至於紙本論文部分，也會下架放在館內不對外開放的「特別區」，讀者將再也無法調閱。

▲▼今上午近9時仍查得到鄭文燦的論文。（圖／翻攝自碩博士論文網）

▲今上午近9時仍查得到鄭文燦的論文。（圖／翻攝自碩博士論文網）

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