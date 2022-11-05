家醫科醫師破解防疫洗衣迷思　掌握3大關鍵安心與疫情共存

消費中心／綜合報導

近年疫情改變民眾生活，即使遵守防疫措施依然防不勝防，一不小心就遭到病毒攻擊，與疫情共存保護身體健康成為全民重視的一大議題。許多人已養成防疫消毒的好習慣，卻忽略外出穿著的衣物可能成為家中的防疫破口！家醫科醫生破解民眾錯誤洗衣觀念，教大家掌握防疫時期洗淨衣物3大關鍵，才能穿得安心又健康。

▲醫師破解民眾常見洗衣迷思。（圖／取自影片，下同）

影片中有民眾分享，通勤搭乘大眾運輸工具會在密閉空間內與人接觸，除了平時會多洗手，也很在意衣服上的細菌和病毒，因此下班後會先將換下的衣物噴酒精，等到週末有空再洗；有媽咪擔心衣服沾附病菌，加上小孩又是過敏體質，因此選擇入手抗菌洗衣精。為了避免洗不乾淨還特別增加洗衣精用量，洗完後再讓衣服多曬幾天太陽，希望能好好發揮除蟎抗菌效果。

家醫科醫師洪暐傑說明，生活中有許多細菌與病毒除了直接傳播以外，也會附著在衣物及皮膚上，若只是單純用酒精消毒的方式並不夠力，要勤勞洗淨衣物才能有效保護健康。然而，洪暐傑認為濕衣服曬在戶外延長日曬的過程，很可能會沾附花粉、懸浮微粒及塵蟎等過敏原，而且戶外曝曬55~60度雖然可以殺死塵蟎，但塵蟎會從陽光處移動到陰影處，且塵蟎屍體附著在衣物上仍會造成過敏反應。

因此，建議洗衣時可把握3大關鍵：

1. 使用60度溫水洗滌。

2. 充分溶解洗劑後，透過細緻綿密的泡沫深度清潔衣物。

3. 以溫風循環方式烘衣，保護衣物同時達到抑菌除蟎效果，同時避免高溫傷害衣物。

洪暐傑說明，平時與衣物最常接觸的「皮膚」是人體最大的器官，如果在洗衣過程中添加過多洗劑造成殘留，將會對皮膚產生負面影響。若洗衣機能自動判斷衣物量而精準地添加洗劑，就能夠有效避免洗劑殘留，同時減少過多洗劑殘留在衣物及洗衣槽上可能衍生的黑黴孳生及異味問題。如果再加上nanoeX健康科技全面抑制黑黴、除臭達99.9%，讓使用者更可以健康洗衣、全面護衣。

洪暐傑建議選購洗衣機時，還可參考有小體積大容量且具有智慧聯網IoT的滾筒洗衣機，更適合現代人的生活空間擺放不受限制、一次洗淨全家衣物，實現聰明洗衣健康家居的需求。

疫情一波波來襲，防疫意識也逐漸提升，仍要提醒民眾平時盡量減少出入公共場所，進入密閉空間記得配戴口罩、保持社交距離，也應勤洗手搭配酒精消毒，順手將換洗衣物徹底洗淨也是防疫重要關鍵。Panasonic洗衣機提供60度溫水泡洗淨、溫風循環烘衣、洗劑量自動精準投入以及nanoe X健康科技等日本最新健康洗衣功能，透過一台實用的Panasonic滾筒洗衣機陪伴生活，一起守護全家人穿的健康。