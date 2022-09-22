▲生活充滿小確幸！「Panasonic秋季新品」讓每天多一點美好。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲日系家電品牌Panasonic舉辦2022秋季新商品發表會，替消費者打造新一代的美好生活。（圖／Panasonic提供）

記者黃稜涵／採訪報導

為了滿足消費者在後疫情時代居家生活的便利性，日系家電品牌Panasonic舉辦2022秋季新商品發表會，以「美好生活」為主題，為家電注入智能科技，替消費者打造新一代的美好生活。

▲Panasonic為家電注入智能科技，滿足消費者在後疫情時代居家生活的便利性。

台灣松下銷售(股)公司總經理張天來表示，「今年Panasonic秋季發表會，以廚房、收納、客廳、浴室4大居家空間，進行美好生活提案，透過全新商品陣容，提升消費者居家品質，整合獨家nanoe健康與IoT智慧雙科技，擴大智慧健康家電陣容，協助消費者全面守護家人，雙重滿足大家追求便利、潔淨的需求，讓每天都能多一點美好」。

▲台灣松下銷售(股)公司總經理張天來表示，Panasonic整合獨家nanoe健康與IoT智慧雙科技，擴大智慧健康家電陣容，讓每天都能多一點美好。

▲Panasonic 推出全新台灣製滾筒洗衣機，完美比例的時尚外觀，大容量小體積加上5大潔淨護衣科技，有了它就像有了最健康的護衣專家。



Panasonic全新上市的變頻除濕機，搭載變頻雙轉子壓縮機及W-HEXS獨家雙重除濕系統，不僅靜音、省電，除濕效能也更加升級，另外Panasonic也推出全新台灣製滾筒洗衣機，17kg大容量是業界中最小體積，而全新無線吸塵器，可以同時吸塵、濕拖地板，一機搞定省時不費力，全新日本製電冰箱搭載IoT重量檢知盤，透過SmartAPP輕鬆管理冰箱內的食材份量，運用科技，讓生活的每一刻都能感受到便利性。

▲全新日本製電冰箱搭載IoT重量檢知盤，透過SmartAPP輕鬆管理冰箱內的食材份量。

張天來總經理說明，「一直以來Panasonic與時俱進，比消費者更早發現他們的需求，不論是設計開發，都是為了替消費者創造更美好的生活，其中像日本製電冰箱，智能IoT可輕鬆管理食物庫存，台灣製滾筒洗衣機，擁有完美比例的時尚外觀、小體積大容量，全新變頻除濕機是業界唯一變頻雙科技，除濕效能再提升，突破傳統科技，進化的吹風機，全新輕巧美型外觀搭配智能溫控，享受最頂級的吹髮體驗」。

▲與日本同步Panasonic極潤奈米水離子吹風機突破傳統革新再進化，搭載最大風涼及智能溫度感測器，享受最頂級的吹髮體驗。

不論是家中的哪個空間，Panasonic推出的全新智慧家電通通都能滿足，透過智慧家電的助攻，不僅能提高生活品質，享受舒適便利的每一天，還能在生活中處處充滿小確幸。