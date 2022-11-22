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社會 社會焦點 保障人權

悍母不滿16歲女兒被虧　撂「自由搏擊選手」乾弟當街打死無聊男

記者蔡怡萍／台中報導

台中市大里區今年4月3日晚間發生一起鬥毆命案，開設檳榔攤的徐姓女子，不滿楊姓男子調戲她的16歲女兒，竟找來曾獲獎無數的自由搏擊選手林姓乾弟等數人，前往楊男住處談判，過程中林不斷朝楊的頭部、胸腹部毆打，將他打到內出血、器官破裂傷重死亡，台中地院一審因徐女以賠償楊爸爸50萬達成和解，林也坦承犯行，林依傷害致人於死罪處5年徒刑；徐女依傷害罪處5月徒刑，可易科罰金、緩刑5年。

據了解，楊男（38歲）與徐女（38歲）是透過友人介紹的朋友，不甚熟識，楊男曾於今年4月2日到徐女開的檳榔攤消費，並向徐表示希望可以介紹她16歲的女兒給他認識「做個朋友」。

徐女雖當場拒絕，但隔天與女兒、親友們在住處烤肉時，酒後仍無法釋懷遭楊男冒犯，晚間9時許與乾弟林男（32歲）帶著10名友人前往楊男住處談判。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲徐女、林男對倒地的楊男拳打腳踢。（圖／民眾提供）

徐女等人到場後，由徐女獨自1人走進楊男屋內談判，2人爆發爭執，徐女先是對楊男打了一巴掌，接著要楊男到屋外講，楊又被林男徒手拳打腳踢，導致頭部、左胸重創，經楊男的75歲父親報警，警方到場後將楊男送往亞大醫院急救，仍傷重不治。

警方查出，動手打死人的林男竟為自由搏擊選手，並曾於比賽中奪得數面獎牌，雖以拳腳攻擊他人，但傷害力遠大於一般人，仍徒手將人打到大量血腹、血胸、肺腸破裂慘死。

徐女與林男到案坦承打死人，但經查是因楊男言語冒犯徐女在先，並非無端隨機傷害他人，徐女在林男開始動手後也曾積極阻止林繼續打，且後來徐已與楊男爸爸以50萬和解，2人皆獲得楊爸爸的諒解，法官予以減刑，審後林男依傷害致人於死罪，處有期徒刑5年；另外強制罪處拘役30日、可易科罰金；徐女犯傷害罪，處有期徒刑5月，可易科罰金、緩刑5年，全案仍可上訴。

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