裝監視器1天仍遭竊2次　菜農心累喊：到底是多窮啦！

記者黃翊婷／綜合報導

一名菜農抱怨，店裡有裝監視器，卻還是在一天之內遭小偷光顧兩次，他只是在旁邊的田地工作半小時，擺在桌子上要賣的高麗菜和大頭菜就被偷了，「現在菜價這麼便宜有需要偷嗎？」

▲原PO種高麗菜自己賣，卻被人偷偷拿走。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，他平時會在自家的田地旁邊賣菜，店裡有裝設監視器，但竊賊根本不怕，一偷再偷，4日下午只是下田工作半小時，再回來時，擺在桌子上要賣的高麗菜、大頭菜就被偷了，「一天遭小偷兩次光顧，衰到爆的我！」

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「現在菜價這麼便宜有需要偷嗎？」原PO無奈地說，其實這樣的狀況不是第一次發生，現在菜價便宜，高麗菜更是超級便宜，沒人要、被老天爺收走他都沒有怨言，「但你他X的偷我的菜，整個鹿港偷菜賊橫行？到底是多窮啦！良心是被狗啃走了是不是？心好累。」

文章公開之後，網友們紛紛留言替原PO抱不平，「不是窮，是貪」、「有人就是習慣順手牽羊」、「菜農真的辛苦，偷菜的人實在很惡劣！不是價格的問題，而是掠奪別人的勞動成果」、「現在高麗菜不是便宜到靠北？我前兩天還看到自行採收一顆10元，這種價錢小偷也下得去手」。

還有網友建議原PO先把監視器畫面列印出來，張貼在被偷的地點，同時提醒「如果再偷就要持證據報警」，應該就可以遏止竊賊再犯。