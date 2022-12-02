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老公堅信真空袋殺塵蟎「2天必死」　妻傻眼：我是不想相信啦

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻無奈表示，丈夫為了除塵蟎和床蝨，竟然使用真空袋殺塵蟎，讓她超級傻眼，也不太相信這樣做真的可以除蟎。文章公開之後掀起網友熱議，大多數人還是認為曬太陽或高溫烘乾比較有效，並留言調侃，「真的會死，是人心已死」、「跟隊友說，穿過的衣服用真空袋就都不用洗了」。

人夫真空袋殺塵蟎「2天必死」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO的老公企圖利用真空袋殺死塵蟎。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」公開一張照片，表示丈夫為了除塵蟎和床蝨，決定使用真空袋，還說以真空的狀態放上2天，塵蟎和床蝨就會死了，「甘舞恙（真的嗎）？我是不想相信啦！」

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文章公開之後，掀起網友熱烈討論，大家紛紛開玩笑表示，「意思是要牠們窒息而亡」、「真的會死，是人心已死」、「跟隊友說，穿過的衣服用真空袋就都不用洗了」。大多數人還是覺得，曬太陽和高溫烘乾比較有效，「包黑色垃圾袋，放太陽底下吸熱曬1天就殺光了」、「如果是塵蟎，我都拿去烘衣店用高溫烘個30分鐘，很有效，可維持很久」。

▲▼床鋪,棉被,床單,床頭櫃,枕頭,房間。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲兒科醫師陳映庄建議使用防蟎床套。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關。）

不過，有部分網友質疑，先前有網紅發布影片，聲稱塵蟎肉眼就可以看見，一切只是商人的騙局，根本不用這麼大費周章除蟎。林口長庚兒童過敏氣喘中心主治醫師葉國偉表示，一般塵蟎大小約0.1至0.6mm，僅能在顯微鏡底下看到，如果能大到肉眼可見的程度，只能說那隻塵蟎是怪獸級尺寸，即便存在也相當罕見。

葉國偉表示，造成過敏塵蟎只是其中一個可能的原因，空汙、病毒感染也可能誘發症狀，但塵蟎早已在醫學上被證實是很重要的過敏原，除了本體之外，卵、排泄物等都會造成過敏，重點在於其身上帶有的「蛋白質」，才是引起免疫反應的真正原因。

至於最多人推薦「包黑色垃圾袋曬太陽」的方法是否有效，禾馨醫療兒科專科醫師陳映庄表示，只對了一部分，袋子裡的溫度要達到50至55度以上才能殺死塵蟎，但曬完之後塵蟎屍體還是在被子裡面，如果被子不是可以曬完再水洗的材質，等於還是睡在一堆死蟲裡。

陳映庄提醒，塵蟎不怕冷水，建議先用熱水加熱10分鐘，再丟洗衣機洗，如果家中預算足夠，可以使用防蟎床套，若無預算，就要勤勞清潔寢具，例如棉被2周就要洗1次；另外，如果民眾想要防蟎，除濕機會比空氣清淨機有效，將濕度控制在60％以下，可以減少塵蟎的繁殖力，達到減少數量的效果，還可以順便防止黴菌增長。

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