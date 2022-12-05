無視「裝湯請用小碗」　客硬拿大碗甩錢罵哭女店員：又不是花不起

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友聲稱，4日晚間9時許在國道清水服務區目睹一家人無視店家告示牌，硬要用大碗裝關東煮，不僅把女店員罵哭，還拿出一大疊錢嗆聲「又不是花不起錢」，接著直接把碗砸在櫃檯，讓她超級傻眼，「全程他們的孩子們（目測國小）在那邊看整個過程，這身教真的很棒」。

▲原PO目睹一家人買關東煮，無視店家告示牌硬要拿大碗裝，還罵哭女店員。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，4日晚間9時許在清水服務區某商店排隊等待結帳時，親眼目睹一家人因為關東煮的大碗沒有蓋子，就把女店員罵哭，為首的男子嗆聲，「沒有蓋子就不要拿大碗出來裝，是在糟蹋人嗎？又不是花不起錢」，說完還真的拿出一大疊錢。

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原PO說，旁邊其他人也一直附和男子的話，覺得店家沒有蓋子就不應該把碗拿出來，最後直接把碗砸在櫃檯，「全程他們的孩子們（目測國小）在那邊看整個過程，這身教真的很棒。」

原PO指出，店家的告示牌明明寫著「請用小碗裝湯（大字體而且有蓋子）」，女店員也說大碗的話只能換袋子裝，「不知道那一家子到底有什麼障礙，原來有錢人可以這樣為難一個工讀生，不知道是不是名列世界富豪呢？有問題不去客訴，凶基層幹嘛？因為你們一大家子在那邊為難櫃檯妹妹，搞得拖延大家結帳的時間」。

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言替女店員抱不平，「就只會欺負小女生」、「將來他的小孩也會到社會上工作，為什麼不能將心比心呢」、「自己眼睛不好使還怪罪他人」、「真的看過那種愛現錢的人，拿出錢就一副大爺的樣子，可能是突然變有錢的那種，我遇過幾個從小就很有錢的朋友，每個人都很有禮貌，不太會做這種現錢的事，因為其實挺丟臉的」。

也有部分網友建議，這種事情只要是會接觸到客人的工作，每天多少都會遇到幾次，店員可以自己轉念，當成笑話看就好，不用太過在意。還有在超商工作的網友感嘆，「被為難的當下真的都會很無助，我都會跟人家說，『做超商的人都想不開』，只能說她（女店員）辛苦了」。