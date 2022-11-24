帶保溫杯買飲料！他一看「少裝200毫升」　店員解釋1句傻眼了

▲原PO自備環保杯，結果店家飲料卻裝比較少。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

環保署規定，自今年7月1日起，民眾只要自備環保杯買飲料，店家就要提供至少5元的折扣。不過日前就有網友發文表示，他帶著容量1000毫升的保溫杯買飲料，結果店家卻故意裝比較少，「說用環保杯只有800毫升」，讓他超問號。貼文曝光後，底下網友也罵爆。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到某飲料店只有販售1000毫升的固定容量，因此日前光顧時，他就帶上1000毫升的不鏽鋼保溫杯。自備環保杯雖確實折了5塊錢，但他卻驚覺不對勁，「之前買都裝滿的，但最近發現變少了」。

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店員當下解釋，「用環保杯只有800毫升！」聞言，原PO感到不解，容量變少的話，折5塊錢根本沒有比較便宜，「如果去買手搖飲（店）1000毫升的胖胖杯，用環保杯裝，結果店家只裝800毫升給你，這樣合理嗎？」

貼文曝光後，一票網友都看傻眼，「我常買的都是1000毫升不變，省5元欸！你這是哪一間飲料店？也太奸詐了吧」、「我會說那不要了，做生意不實在」、「齁這樣做生意不老實耶」、「飲料店選擇那麼多，我選擇去別家使用環保杯」、「店家變相自己偷省回來那5塊」、「當然不合理呀！買1000毫升就是要給1000毫升」、「不合理啊！你反問店員省5元省在哪？飲料量要一樣才能叫省5元」。

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