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友借卡式爐狂嫌「害我們差點沒得吃」　他傻眼：還要附燃料？

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友抱怨，朋友要去露營，向他借了大火力的卡式爐，沒想到事後卻反過來嫌棄卡式爐沒有先裝好瓦斯罐，害他們差點沒得吃，讓他超級傻眼，「這年頭借人東西連燃料都要準備的喔？」

▲▼中秋,烤肉,木炭,卡式爐,在家,資源回收,分類,釀災,高壓瓶罐。（圖／記者陳建宇攝）

▲原PO把卡式爐借給朋友，卻被對方嫌棄沒裝瓦斯罐。（示意圖／記者陳建宇攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，朋友說要去露營，於是向他借了大火力的卡式爐，露營結束後，朋友交還卡式爐，他隨口寒暄一句，「怎麼樣，還好用嗎？」沒想到對方竟然沒好氣地回答，「你的卡式爐都沒有裝瓦斯的喔？害我們差點沒得吃」。

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原PO無奈表示，當下聽到朋友的回答真的很傻眼，這才決定上網PO文吐苦水，「這年頭借人東西連燃料都要準備的喔？要不要連菜也幫你準備啊？」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言力挺原PO，認為耗材本來就要自己準備，「自己出瓦斯不是很正常嗎？跟借車不加油的爛人一樣」、「露營瓦斯罐一罐不夠吧？這個朋友有夠天兵，少來往比較好」、「耗材本來就要自備」、「餓死也是剛好而已，什麼都不準備的露營寄生蟲比比皆是」。

還有不少網友分享自身經驗，「我的借出去就沒回來了，這樣你有沒有覺得比較安慰」、「之前親戚回國找工作，沒車到竹科，我把閒置的老爺車借他們用，第一天晚上，我就被罵車子油箱是空的，結果第二天還回來，油箱更空，差一點去不了加油站」。

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