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信箱鎖頭壞了　人妻一開見「塞滿原味內衣褲」！留言歪樓：目測有D

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲原PO打開一看差點吐了。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，家中信箱的鎖頭壞掉了，一直沒有時間修理，沒想到居然有惡意人士，在信箱內塞「女性貼身用品」，她一打開傻眼爆，氣得大喊「第一次看到內衣褲想吐 」，戴上手套一把抓，全部拿去丟掉。貼文一出，就有網友笑說，「這應該很值錢，原味上網賣掉」；還有網友驚呼「罩杯好大」。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文，家中信箱的鎖頭壞掉了，但一直沒有找時間去修，一拖再拖，沒想到日前打開信箱，卻發現裡面塞滿女性內衣、內褲，有黑色、黃色、紅色等等，而且還有好幾件。

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原PO傻眼表示，一早開信箱就看到這麼噁心的一幕，「這次算是給我一個教訓吧！東西壞了就是要馬上維修，不可以一拖再拖」，馬上回家拿了手套跟袋子，全部裝起來丟掉，「準備出門上班本來還有點睡意，看到整個瞬間清醒」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲有網友發現亮點。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文一出，有網友笑說，這上網拍賣可以賺一筆，「老公的珍藏品被發現了」、「原味的比較貴」、「對某些人來講，那是好東西」、「原味耶，可以賣錢」、「野戰後順手塞得嗎」、「舊衣回收箱」、「原味內在，可以上網賣掉」、「我的也是耶，還沒修鎖頭之前，裡面丟一堆用過的口罩，超噁心」、「原味絕醒」。

留言區也有不少網友歪樓，從罩杯的大小推測，對方似乎很有料，「感覺蠻大的」、「真的蠻大的，不知道味道如何」、「誰的罩杯好大」、「少說也有G」、「目測有D」、「本斥但大」、「題外話！這有點料啊」。不過原PO則回「覺得只有B」。

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