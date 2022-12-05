屏東媽帶兒公園玩耍！回家身後竟多1人嚇壞　警用這招解決

▲潮州警分局光華派出所警員李鎧洋、鍾錦樑帶女童找到父親 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮鄭姓婦人帶著小孩到公園玩，回家發現後方跟著一位陌生女童，趕緊帶著去報案，潮州警方問不出家長及身分，臨機一動，趕緊載著鄭婦及女童一起回到原來的公園，果然找到著急尋找女童的爸爸，讓家長鬆了一口氣。

潮州警分局光華派出所警員李鎧洋、鍾錦樑日前執行巡邏時獲報有迷失女童案件；鄭姓婦人表示她帶小孩去公園返家後發現後方跟著一名女童跟在他們後面。

警方詢問女童相關身分及家長姓名、連絡方式、地址，由於她只有2~3歲，僅能說出姓氏，及跟爸爸載她到公園玩溜滑梯。

警方臨機一動，載著報案人及女童一起返回運動公園溜滑梯處時，發現一名浦姓男子著急表示他是女童的爸爸；經瞭解浦男因為一時不注意女童動向，發覺時已經不見了，本來已經準備報警時，遠遠就發現警察已經將2歲的女兒帶回來，才鬆了一口氣，經確認資料後由其父親帶回，浦男連忙向警方協助表示感激。

潮州警分局長簡彥匡呼籲，家中若有年紀較小的幼童，切勿將其單獨留在家中，外出時家長應隨時注意孩童動向，切勿讓孩童離開視線，以免發生危險；另平時應教育孩童走失後可往便利商店等公共場所求助，以免意外發生。