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恆春警酒駕+闖紅燈交通大執法　降低46.6%車禍傷亡

▲恆警實施交通大執法，有效降低車禍傷亡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆警實施交通大執法，有效降低車禍傷亡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春警分局統計今年11月以來，執行酒駕等交通規勤務，有效降低交通事故及傷亡，將持續執行這項措施，新增兩科技執法路口，確保用路人交通安全。

▲恆警實施交通大執法，有效降低車禍傷亡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

恆春警分局今年以來持續實施防制交通事故大執法專案，經由交通事故統計分析，針對特定之時段、地點及肇因來執行取締，取締項目為酒駕、闖紅燈、未帶安全帽及無號誌路口未停讓等易釀成傷亡的交通違規行為。

經統計，今年11月與去年11月數據相比較，酒駕取締件數由9件增為17件，闖紅燈由30件增為262件，未帶安全帽則由15件增為338件，取締件數皆有大幅提升；與去(111)年相比，同期交通事故發生數減少46.6%，傷亡人數減少59.5%，交通大執法，有效降低車禍傷亡，顯見專案實施成效良好，

恆春分局分局長林明波表示，經過2個月以來的加強執法，轄區交通事故發生數與傷亡人數顯著降低，12月1日於台26線車城鄉中山新興路口、恆春鎮恆公路恆南路口啟用科技執法設備後，相信能進一步遏止違規行為，促使用路人遵守交通規則，防止事故發生，呼籲大眾應遵守交通安全規則，勿貪圖一時方便而違規，警民共同努力來營造安全的交通環境。

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