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兒子玩捉迷藏哭喊「爸爸不見了」！媽媽一轉頭氣炸：北爛老屁孩

▲▼公園捉迷藏。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

▲兒子玩捉迷藏哭喊「爸爸不見了」，媽媽一轉頭氣炸。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

記者柯振中／綜合報導

一名女子日前與丈夫、兒子到公園遊玩，當時父子2人玩起了捉迷藏，沒想到時間過沒多久，兒子突然哭喊「爸爸不見了」，回頭看一眼以後，氣得痛罵「7+8蕭北爛的老屁孩」。

這名女子分享，她帶著丈夫、兒子到公園遊玩，剛好碰上了吃飯時間，公園內部沒有其他人遊玩，一家三口順理成章地包場。由於女子有公事要處理，於是待在附近，讓丈夫帶著孩子玩捉迷藏。

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豈料玩到一半，孩子突然跑來，眼眶濕潤地喊著「爸爸不見惹」，感覺得出來十分焦急。不過，女子相當了解丈夫的為人，就連公園都懶得巡一遍，只是轉個頭就「看到那個智障掛在那」。

▼原來爸爸為了整小孩，爬到樹上去，這真的還是捉迷藏嗎？（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

▲▼公園捉迷藏。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

依據照片畫面，女子的丈夫與孩子玩捉迷藏時，整個人爬到樹上去躲起來，也難怪孩子完全找不到。女子也氣得痛罵，好端端的全家玩樂時間，最後變成媽媽站在樹下怒吼、兒子哭笑不得站在一旁、爸爸掛在樹上下不來，「7+8蕭北爛的老屁孩！」

離奇的公園捉迷藏事件讓不少網友笑翻，許多人被逗得開懷大笑，在下方留言直喊，「笑翻」、「哈哈哈哈哈，到底是誰在玩誰」、「抱歉，我認真的大笑了」、「至少爸爸還願意跟小孩玩，總比都不跟小孩互動的爸爸好多了」、「爸爸出頭好多！弟弟一定有一個超快樂的童年。辛苦媽媽了」、「照顧兩個兒子，甘之如飴」、「有這種瘋老爸小朋友的童年感覺很開心～。」

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