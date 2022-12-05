屏東男騎車沒戴安全帽遭攔查慌了　乖乖交出66包毒咖啡包

▲恆春警方查獲嚴男涉持有毒咖啡包 。（圖／記者陳崑福攝翻，下同）

記者陳崑福／屏東報導



嚴姓男子凌晨騎機車未戴安全帽，恆春警方巡邏發現攔下，他神色慌張，警方仔細盤查後他主動交出66包毒咖啡包，這些毒品以知名威士忌酒、鳳梨酥及撲克牌圖樣包裝做掩護，警訊後依毒品危害防制條例移送偵辦，擴大追查上游毒梟。



恆春警分局建民派出所員警於(3)日凌晨3時許在恆春鎮恆南路段，見一名嚴姓男子騎乘機車未戴安全帽，攔查後發現嚴嫌神色慌張，顯有可疑，仔細盤查後嚴嫌主動交付其持有之毒品咖啡包66包，毛重達710餘公克，立即將嚴嫌帶返分局調查。

警方發現，嚴男交付之毒品咖啡包以知名威士忌酒、鳳梨酥及撲克牌圖樣包裝，而咖啡包內毒品經初步檢驗呈第二級、第三級毒品陽性反應，警詢後將嚴嫌以違反毒品危害條例隨案解送屏東地方檢察署偵辦，並持續追朔源頭。

分局長林明波表示，毒品害人不淺，坊間常見毒販將毒品摻入咖啡包或偽裝成跳跳糖、果凍、奶茶包等各式食品，以規避警方查緝，或者以色彩鮮豔之包裝引誘民眾施用，呼籲民眾千萬不要因好奇心驅使就輕易嘗試，恆警將持續針對各項不法犯行嚴予偵辦，展現警方維護治安之決心，以確保恆春地區良好治安環境。