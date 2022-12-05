　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東男騎車沒戴安全帽遭攔查慌了　乖乖交出66包毒咖啡包

▲恆春警方查獲嚴男涉持有毒咖啡包 。（圖／記者陳崑福攝翻，下同）

▲恆春警方查獲嚴男涉持有毒咖啡包 。（圖／記者陳崑福攝翻，下同）

記者陳崑福／屏東報導

嚴姓男子凌晨騎機車未戴安全帽，恆春警方巡邏發現攔下，他神色慌張，警方仔細盤查後他主動交出66包毒咖啡包，這些毒品以知名威士忌酒、鳳梨酥及撲克牌圖樣包裝做掩護，警訊後依毒品危害防制條例移送偵辦，擴大追查上游毒梟。
▲恆春警方查獲嚴男涉持有毒咖啡包 。（圖／記者陳崑福攝翻，下同）

▲恆春警方查獲嚴男涉持有毒咖啡包 。（圖／記者陳崑福攝翻，下同）

恆春警分局建民派出所員警於(3)日凌晨3時許在恆春鎮恆南路段，見一名嚴姓男子騎乘機車未戴安全帽，攔查後發現嚴嫌神色慌張，顯有可疑，仔細盤查後嚴嫌主動交付其持有之毒品咖啡包66包，毛重達710餘公克，立即將嚴嫌帶返分局調查。

警方發現，嚴男交付之毒品咖啡包以知名威士忌酒、鳳梨酥及撲克牌圖樣包裝，而咖啡包內毒品經初步檢驗呈第二級、第三級毒品陽性反應，警詢後將嚴嫌以違反毒品危害條例隨案解送屏東地方檢察署偵辦，並持續追朔源頭。

分局長林明波表示，毒品害人不淺，坊間常見毒販將毒品摻入咖啡包或偽裝成跳跳糖、果凍、奶茶包等各式食品，以規避警方查緝，或者以色彩鮮豔之包裝引誘民眾施用，呼籲民眾千萬不要因好奇心驅使就輕易嘗試，恆警將持續針對各項不法犯行嚴予偵辦，展現警方維護治安之決心，以確保恆春地區良好治安環境。

►特價了！「大金光觸媒空氣清淨機」適用9.5坪空間、讓生活更完美

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／台北W飯店「電梯突下墜」！　飯店賠償曝光
日本超商不准外國人用「這個」買肉包　上萬網友罵爆：歧視
快訊／過年前發「十倍劵」？　政院回應了
「柯文哲將是我市政顧問」　蔣萬安邀柯一同與市民跨年
徐巧芯衝梵蒂岡「問天主這事！」　萬人笑讚：砲火太猛
快訊／雨彈來了！　3縣市「豪大雨特報」低溫探17度
台中麵攤徵人「月薪6萬」還可抽成26%！　前員工曝高薪真相
快訊／「牛頭妞兒」罹癌7歲離世　腫瘤比頭還大
快訊／十倍券？　周玉蔻爆料：政府要發10000元紅包
快訊／吳怡農10月登記結婚　老婆身份曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒店衝突「壯男嗆聲遭1刀斃命」　兇嫌友人旁觀1個動作也慘了

腳踏車放停車場遭竊！貼公告尋嘸車主　小偷獲判無罪

高雄2家庭主婦接「檢察官」電話　200萬沒了！車手集團10人被逮

疑遭保母虐待搶救24天不治　台中「小桃子」相驗完畢本周解剖

外送員大白天人車滑倒！慘摔影片曝...警調監視器3hrs逮漏油貨車

男獨攀谷關七雄滑落邊坡卡樹邊5小時　消防隊暗夜上山救援

又見假投資詐騙！高雄退休女警痛失1200萬　養老金泡湯了

高中妹放學回家突遭噴「滿臉檳榔汁+口水」　噁男下場曝

女山友攀畢祿山摔20米邊坡脊椎受傷　15救難人員徒步搬下山

女友遭辱罵高雄男幫出氣　「1打3」大混戰全進派出所　

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

酒店衝突「壯男嗆聲遭1刀斃命」　兇嫌友人旁觀1個動作也慘了

腳踏車放停車場遭竊！貼公告尋嘸車主　小偷獲判無罪

高雄2家庭主婦接「檢察官」電話　200萬沒了！車手集團10人被逮

疑遭保母虐待搶救24天不治　台中「小桃子」相驗完畢本周解剖

外送員大白天人車滑倒！慘摔影片曝...警調監視器3hrs逮漏油貨車

男獨攀谷關七雄滑落邊坡卡樹邊5小時　消防隊暗夜上山救援

又見假投資詐騙！高雄退休女警痛失1200萬　養老金泡湯了

高中妹放學回家突遭噴「滿臉檳榔汁+口水」　噁男下場曝

女山友攀畢祿山摔20米邊坡脊椎受傷　15救難人員徒步搬下山

女友遭辱罵高雄男幫出氣　「1打3」大混戰全進派出所　

快訊／台北W飯店「電梯突下墜」！飯店聲明曝：負擔昨晚所有房客房費

酒店衝突「壯男嗆聲遭1刀斃命」　兇嫌友人旁觀1個動作也慘了

咬下炸出滿滿果餡！　冬季最新「藍莓巧克力生吐司」開吃了

疫情阻姻緣！花蓮公教人員未婚聯誼重開辦　30對男女盼遇真愛

正對「高雄最凶樓」第一排房價硬挺　他轉手賺逾200萬

腳踏車放停車場遭竊！貼公告尋嘸車主　小偷獲判無罪

高雄2家庭主婦接「檢察官」電話　200萬沒了！車手集團10人被逮

「這不公平！」南韓明凌晨出戰奪冠熱門巴西　總教練有話要說

疑遭保母虐待搶救24天不治　台中「小桃子」相驗完畢本周解剖

正妹美髮師「驗收新房」遇害！遭41歲裝潢師傅勒斃　陳屍新家

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

社會熱門新聞

即／W飯店突跳電！電梯下墜多人受困

即／新莊遶境推擠嗆警　警連開12槍

少女5段私密片！男學生怒傳LINE群　好友全看光

少女私密片慘外流！驚爆多人受害　警竟吃案

新莊宮廟「8+9上街吵鬧還推警」　2屁孩遭開12槍帶回

「爸爸！我跟男友發生關係」　少女影片遭外流

私密片外流！2句話逼哭少女　桃園警遭控吃案回應

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

空軍下士「幫班長吃一下」　阿兵哥：大概5秒

台2己聯結貨櫃車翻覆　駕駛不治

酸民嗆「只有他家死人嗎？」　恩恩爸火大開告

多人目擊厲鬼現身　女會計15年前慘死甘蔗園

快訊／雲林縣警局刑警大隊副大隊長林振順過世　震驚警界

不爽遭開單！他偷丟香菸燒毀女警衣髮

更多熱門

相關新聞

巡邏警腰包4個字　3萬人驚呆讚爆

巡邏警腰包4個字　3萬人驚呆讚爆

台北市上個月發生屁孩飆車死亡追撞事故，警方到場時，肇事李男一行人囂張嗆聲襲警，意圖奪槍，警方最後連開2槍射中李大腿，社會輿論紛紛力挺，最近有網友在路上眼尖發現，新北市警察配備多了一個「亮點」，勤務腰包上大大地寫著「屁孩殺手」四個大字，吸引將近3萬人按讚，喊話他「要說到做到！」

勤務中喝酒鬧事　高雄偵查隊長記2小過拔官

勤務中喝酒鬧事　高雄偵查隊長記2小過拔官

大貨車吊臂經路口未放下　扯斷交通號誌桿聲嚇人　

大貨車吊臂經路口未放下　扯斷交通號誌桿聲嚇人　

東港警選後不停歇　續執行擴大臨檢維護治安

東港警選後不停歇　續執行擴大臨檢維護治安

怪男萬里漁港攔巡邏車　揮拳把警察打到腦震盪

怪男萬里漁港攔巡邏車　揮拳把警察打到腦震盪

關鍵字：

恆春警察咖啡包林明波分局長

讀者迴響

熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

全班27名同學「有26人討厭他」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯！一票人卻喊：正常

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

電力公司員工抄電表遭3惡犬活活咬死

不想愛愛？「無性生活」6下場曝光　醫：生病機率變高

即／W飯店突跳電！電梯下墜多人受困

政府要發「十倍券」？　周玉蔻爆：農曆年前全民收1萬元紅包

抓猴神器「冰棒」營運至2月3日！

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

女大生「宿舍做美甲生意」！月收驚呆一票人

植髮植到死！30歲男器官衰竭痛苦亡

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面