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大陸 大陸焦點 特派現場

江澤民病逝移靈北京　新華社：台灣各界人士以不同形式表達悼念

▲▼江澤民上海靈堂、大體曝光、遺孀王冶坪 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲江澤民靈柩由12名禮兵抬下專機 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者魏有德／綜合報導

大陸前領導人江澤民11月30日病逝上海，告別儀式結束後，家屬及江澤民遺體昨（1）日下午3時許乘專機抵達北京，由12名禮兵抬著靈柩走下專機，中共中央總書記習近平和其妻子彭麗媛等黨政高層親自在機場迎靈，過程莊嚴肅穆。據了解，江澤民遺體不開放民眾瞻仰，治喪委員會將於6日上午10時在北京舉行追悼大會。

▲香港民眾前往中聯辦搭設的靈堂悼念江澤民。（圖／翻攝香港商報）

▲香港民眾前往中聯辦搭設的靈堂悼念江澤民。（圖／翻攝香港商報）

《新華社》報導，江澤民同志11月30日在上海逝世，港澳台各界紛紛表示沈痛哀悼。香港特別行政區、澳門特別行政區主要政府機構、立法與司法機構和中央駐港、駐澳機構等均下半旗致哀。

▲▼ 江澤民遺孀王冶坪、習近平、彭麗媛親自迎靈、政治局七常委（新舊）、透明棺、全體鞠躬 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲江澤民上海靈堂。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

在台灣方面，《新華社》報導稱，江澤民同志逝世後，台灣各界人士表示悼念。中國國民黨主席朱立倫、新北市市長侯友宜、新黨前主席郁慕明、台灣二十一世紀基金會董事長高育仁等以不同形式對江澤民先生逝世表達哀悼。

同時，武漢市台協會長蕭永瑞、廣州市台協常務副會長陳啓安、廈門市台協會長吳家瑩等紛紛表示，十分感念他（江澤民）為兩岸關係發展付出的心力和對台胞的關懷。

大陸全國台企聯會長李政宏指出，「追思江澤民先生的功績與貢獻，我輩台商台胞應更加積極努力，把握新的歷史機遇，促進兩岸交流合作、融合發展，推進兩岸和平統一，來告慰江澤民先生。」

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