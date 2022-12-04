港媒：江澤民5日火化　北京交通管制

▲江澤民的追悼大會將於6日舉行。（圖／翻攝央視新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市公安局3日晚間發出公告，稱為了保障「專項活動」安全、順利進行，5日對復興路、石景山路等進行交通管制。對此，有香港媒體分析，所謂「專項活動」就是中共前領導人江澤民出殯，遺體移送八寶山火化。

該份公告提到，12月5日0時至活動結束，五棵松橋（不含）經復興路、石景山路至上莊大街南口，禁止機動車上下乘客，沿線兩側公共汽車、地鐵甩站通過。

▼江澤民移靈至北京。（圖／翻攝央視新聞）



公告還指出，12月5日6時30分至活動結束，五棵松橋（不含）經復興路、石景山路至上莊大街南口，除持有專項活動專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行，禁止機動車停放。社會車輛和公共汽車經西四環路、西五環路、蓮石東路、阜石路繞行。

香港媒體《星島日報》分析，海淀區的復興路就是解放軍三○一總醫院的所在處，同時也是是江澤民靈柩的停放處，石景山路是通往八寶山革命公墓的必經之路，上莊大街則是通往八寶山殯儀館的路。

而根據官方公告，江澤民的追悼大會在6日上午舉行，也就是說，中共總書記習近平等高層5日可能到醫院送江澤民最後一程，並護送靈車前往八寶山火化。