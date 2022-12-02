央視緬懷專題提及台海　江澤民：台灣問題不可能無限期拖延下去

▲央視製作緬懷專題「江澤民偉大光輝的一生」。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民昨11月30日於上海病逝，享耆壽96歲，江澤民遺體昨1日上海移靈回北京。大陸官媒《央視》新聞聯播今（2）日特地製作「江澤民偉大光輝的一生」，主要回顧江澤民生平和執政功績。其中涉台部分，央視特地強調，江澤民任內推動兩岸雙方體現一中原則的「九二共識」，推進兩岸協商，在他任內拋出「江八點」，並且強調「台灣問題不可能無限期地拖延下去」。

▲1947年江澤民在上海交通大學的畢業照。 （圖／翻攝 央視新聞聯播）

中共中央前總書記江澤民於11月30日於上海病逝，大陸官方宣布追悼大會將於下周二6日舉行。官媒《央視》今特地紀念專題「江澤民偉大光輝的一生」，曝光多張珍貴歷史照片。

該節目播出時間長達78分鐘，由主播康輝全程播報長達1萬3千多字的內容，回顧江澤民生平和執政重點功勳，涉及港澳台部分，包括香港回歸實行「一國兩制」，以及1995年台海危機時的「江八點」談話。

▲1997年香港回歸。 （圖／翻攝 央視新聞聯播）

談及港澳部分，央視報導稱，江澤民指出，完成祖國統一大業，是中華民族的根本利益所在，是全中國人民包括台灣同胞、港澳同胞、海外僑胞的共同願望。領導推進中國政府對香港、澳門恢復行使主權的一系列準備工作。

1997年7月1日實現香港回歸，1999年12月20日實現澳門回歸。江澤民先後赴香港、澳門參加中英政府、中葡政府舉行的香港、澳門交接儀式。香港和澳門回歸祖國，豐富了「一國兩制」的理論和實踐。

▲江澤民延續鄧小平承諾，港澳「一國兩制」不變。 （圖／翻攝 央視新聞聯播）

香港、澳門回歸後，江澤民強調，在任何情況下都必須全面正確貫徹「一國兩制」方針，嚴格按照香港基本法、澳門基本法辦事，全力支持香港、澳門兩個特別行政區行政長官和政府的工作，廣泛團結港澳各界人士，共同維護和促進香港和澳門繁榮、穩定、發展。

報導稱，在中央政府堅定支持下，兩個特別行政區政府沈著應對亞洲金融危機及內外經濟環境變化帶來的衝擊和影響，團結各界人士，妥善處理了一系列社會和經濟問題，保持了社會穩定和經濟發展。

▲1995-1996年台海危機時期，江澤民任內拋出「江八點」。 （圖／翻攝 央視新聞聯播）

談到台海問題，央視報導指出，「他把握解決台灣問題大局，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，推進兩岸協商談判。」

報導稱，1995年1月，江澤民發表了《為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥》的重要講話，提出了現階段發展兩岸關系、推進祖國和平統一進程的八項主張（江八點），強調堅持一個中國的原則是實現和平統一的基礎和前提。

報導表示，「我們不承諾放棄使用武力決不是針對台灣同胞，而是針對外國勢力干涉中國統一和搞「台灣獨立」的圖謀的。講話既體現完成祖國統一大業的堅定決心，又充分考慮到台灣同胞願望和台灣實際情況，引起海內外高度關注和積極反響。提出文攻武備總方略，領導開展反分裂、反『台獨」重大鬥爭。」

▲江澤民曾表示，「台灣問題」不能一直推延下去。 （圖／翻攝 央視新聞聯播）

央視報導強調，他鄭重指出，「國家要統一，民族要復興，『台灣問題不可能無限期地拖延下去』；我們堅信，通過全體中華兒女共同努力，祖國的完全統一就一定能夠早日實現。」

報導提及，江澤民擔任中央軍委主席期間，對大陸國防和人民軍隊建設提出許多重要思想，創立江澤民國防和軍隊建設思想。並且強調，要堅持國防建設與經濟建設協調發展的方針，在經濟發展的基礎上推進國防和軍隊現代化，盡快形成自己的高技術武器裝備的「殺手鐧」。

▲江澤民主政時期「大國外交」思想，秉持和與貴的精神。 （圖／翻攝 央視新聞聯播）

面對國際局勢跌宕起伏，央視報導指出，江澤民深刻洞察世界形勢發展總趨勢，提出了一系列外交和國際戰略思想，豐富了中國特色社會主義外交理論和實踐。不公正不合理的國際政治經濟舊秩序沒有根本改變，影響和平與發展的不確定因素在增加，傳統安全威脅和非傳統安全威脅的因素相互交織，霸權主義和強權政治有新的表現，南北差距進一步擴大，世界還很不安寧，人類面臨著許多嚴峻挑戰。

報導說，江澤民強調，和平與發展仍然是當今時代的主題，不管國際風雲如何變幻，中國始終不渝奉行獨立自主的和平外交政策，中國外交政策的宗旨是維護世界和平、促進共同發展。

▲當年江澤民推遲交棒，才開啟胡錦濤時代。 （圖／翻攝 央視新聞聯播）

2004年9月，中共十六屆四中全會決定同意江澤民辭去中共中央軍事委員會主席的職務。2005年3月十屆全國人大三次會議第二次全體會議，通過了關於接受江澤民辭去中華人民共和國中央軍事委員會主席職務的請求的決定。從領導崗位上退下來以後，江澤民堅決擁護和支持黨中央工作，關心中國特色社會主義偉大事業，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

江澤民創立的「三個代表」重要思想，是對馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論的繼承和發展，反映了當代世界和中國的發展變化對黨和國家工作的新要求，是加強和改進黨的建設、推進我國社會主義自我完善和發展的強大理論武器，是中國共產黨集體智慧的結晶，是黨必須長期堅持的指導思想，是黨和人民的寶貴精神財富。

▲2019年中共閱兵儀式，江澤民最後一次公開現身，與習近平同框。 （圖／翻攝 央視新聞聯播）

央視「江澤民偉大光輝的一生」專題接近尾聲時，內容全力擁護習近平核心思想，畫面特地配上2019年江澤民與習近平參加閱兵典禮，這也是他最後一次公開現身的畫面。

報導指出，「今天，我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標。」

報導稱，新征程上，全黨全軍全國各族人民要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，更加緊密地團結起來，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，自信自強、守正創新，踔厲奮發、勇毅前行，萬眾一心為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而不懈奮鬥。