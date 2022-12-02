江澤民之死埋下地雷！彭博：民眾趁機宣洩不滿「恐危及習近平政權」

▲《彭博社》認為，江澤民之死恐對習近平政權造成威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

在中國抗議封控與經濟疲軟的「白紙運動」遍地開花之際，官媒11月30日宣布了高齡96歲的前領導人江澤民逝世的消息，而現任中國國家主席習近平也將擔任其治喪委員會主任委員。《彭博社》指出，儘管示威活動已逐漸平息，然而這位推動改革開放的一代領導人之死，可能對中共以及現任領導人習近平構成政治威脅，民眾對現任政府的不滿恐將宣洩而出。

據《彭博社》報導，在中國目前抗議聲四起之時，對江澤民時代的懷舊之情可能會引起那些不滿習近平政權封閉作風，導致國家成長放緩、重心轉向安全方面的人士的共鳴，尤其最近已有人在抗議活動中喊出了「習近平下台」的標語，成為中國近來罕見對獨掌大權的中共當局發起挑戰的行動。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）指出，中共現在面臨的危機相當嚴峻，因為中國已有太多負面消息，而且人民普遍士氣低落，「與現有政權相比，江澤民現在似乎受到更多人的愛戴」。《彭博社》分析，活躍於上個世紀的江澤民，在現今這個數位時代名氣依舊高居不下，部分原因與網上最近興起的「膜蛤文化」迷因相關。

▲天安門降半旗悼念江澤民逝世。（圖／CFP）

不少網友認為，江澤民的長相與蛤蟆長得有些相似，加上他常年戴著一副蛤蟆眼鏡，因此喜歡惡搞的網友便在網上將其稱為「蛤蟆」，而支持江澤民、自稱為「蛤絲」或「膜法師」的網友，則將自己膜拜江澤民的行為成為「膜蛤」。《彭博社》稱，每逢與江澤民相關的新聞出現時，「膜蛤」的網友便會貼出蛤蟆的圖片以示慶祝，加強了對江澤民時代的嚮往。

然而，民運人士王丹卻持有不同看法，他認為「年輕一代並不是真的愛江澤民，他們對江一無所知，這種情緒不足以推動他們走上街頭」。政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia）也指出，北京並非對江澤民之死毫無準備。

中國分析師托馬斯（Neil Thomas）表示，中共當局將「超速」控制民眾哀悼江澤民的訊息，並在官方活動期間確保安全。為了避免歷史重演，中國也明確表達，當局將取締所有抗議活動，絕不容忍「擾亂社會秩序的違法犯罪行為」。