人夫約女業務試乘「車上偷摳...」再衝摩鐵激戰　正宮崩潰求償



▲台中一名人夫阿強約前女友吃飯，在車上摳她手心，2人舊情復燃在車上親吻，姦情一發不可收拾。（示意圖／CFP）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人夫阿強(化名)生日時，收到高中已婚前女友小珊(化名)的臉書留言祝福，驚喜之餘發現她擔任汽車業務，遂預約試乘，並在車內偷摳她手心，小珊也心癢難耐，撲上前熱情回吻，2人舊情復燃後，連3個月奔摩鐵激戰，卻被雙方的配偶發現姦情，阿強的妻子也向小珊提告求償百萬。台中地院審理，認為小珊侵害配偶權，應賠20萬元，全案還可上訴。

正宮主張，丈夫阿強和小珊是高中同學，2人曾交往。今年3月底小珊在臉書祝阿強生日快樂後，2人又開始在網路上聊天，因小珊是汽車業務，主動邀阿強試乘，還故意透露她婚姻不順，進一步再約見面。而後，阿強約小珊吃飯，用餐後2人在阿強車上聊天，小珊主動進攻，出手撫摸阿強私密處並接吻後，兩人展開婚外情，在今年4、5、6月驅車前往竹北摩鐵激戰，期間小珊還多次傳送私密照給阿強，後來被小珊的丈夫發現2人姦情，她也發現阿強出軌，因此大受打擊，提告向小珊求償100萬元。

全案審理時，小珊表示，她祝阿強生日快樂後，阿強就關注她發布的新車限時動態，並預約試乘，結束後阿強主動邀約用餐，吃完飯後送她回公司，在車上偷摳她手掌心做性暗示，並不是她主動。而後阿強甜言蜜語又提起過去交往的回憶，讓她感到很心動，她前後與阿強發生性關係約3、4次，感覺阿強只是覬覦肉體，讓她有受騙的感覺。她雖對正宮感到抱歉，但經濟有困難，請法院判斷賠償金額。

台中審理，認為小珊和阿強發生相姦行為，已侵害配偶權，審酌雙方財力、地位，判她應賠償20萬元，全案還可上訴。