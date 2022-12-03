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寶寶O型「老公懷疑妻偷吃」　她追出公婆血型！真相綠慘了

▲▼母嬰,寶寶（圖／記者劉維榛攝）

▲得知寶寶是O型後，老公竟懷疑原PO偷吃。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

沒想到寶寶是O型，意外鬧出大姑超謎身世！一名人妻表示，老公難以接受孩子是O型，直言要B型才是對的，因此斷然認為原PO外遇。但進一步追溯公婆一家人的血型後，明明兩老是B與AB型，竟能生出O型的大姑，讓原PO反嗆老公「去問你爸爸是不是有偷吃？」文章曝光後，引發網友看傻「大姊O型怪怪的！」

一名女網友在臉書《靠北婚姻2.0》透露，公婆分別為B型與AB型、大姑為O型、大伯A型、老公B型，而原PO則是O型。怎料孩子出生後也是O型，老公便質疑醫院驗錯，不然就是原PO偷吃，夫妻倆為此鬧得不可開交。

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但依據公婆的血型去推斷，能生出O型的大姑才最為怪異，於是原PO氣得反嗆「去問你爸爸是不是有偷吃？還是醫院抱錯小孩？」不料老公再度爆走，頻頻質問原PO什麼意思。

原來老公主張自己是「B+B」的血型組合，才判定寶寶也應該是B型。一席話讓原PO無奈翻白眼，其實從大伯是A型，就可判定公公是「B+Ｏ」的組合，因此老公也可能是「BB或BO」。也就是說，老公是B+O的話，確實會與原PO生出Ｏ型的小孩沒錯。

▲▼ 。（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

▲網友列出兩種狀況，認為左邊就是公婆的血型組合。（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

原PO氣得狠酸，「堂堂一個大學生不會連這個都不懂吧？」至於做親子鑑定，原PO也坦蕩蕩直呼沒問題，「做出來後，我也會叫你父母重新驗一下血型或親子關係吧！」

最後，原PO也強調，這一輩子至今就只有一個男人，「還真不相信我會生出別人的小孩欸」，加上當天醫院就只有原PO生產，因此也排除抱錯孩子的可能性。

文章曝光後，一票網友炸綠光懷疑，「B與AB型，不可能生下O型的話，那應該不是問公公有沒有偷吃吧」、「比較怪的是大姊O型吧」、「大姊O型怪怪的」、「媽媽是AB型，大姊是抱錯的吧」、「等等～大姊到底是O還是B，這影響很大耶，搞得我好亂啊」。

其他網友則砲翻，「國中生物複習一下好嗎？還大學生」、「想知道他姊的身世」、「應該是公婆一個A、一個B啦，才有可能生ABO4種血型，先生Bi + 你ii→2/4=Bi=B型，2/4=ii=O型」、「好精彩，希望原PO上來發後續」、「驗完了也可以離一離了」、「驗完後，結果老公是撿來」。

▼大姑身世之謎，讓一票網友狂求後續。（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

▲▼ 。（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

▲▼ 。（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

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