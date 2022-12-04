撿萬元燈具回收！拾荒男挨告偷竊　「曾撿1.4萬送警局」獲無罪

▲台中有2名拾荒維生的男子，因誤將餐廳閒置在庭院的燈具視為廢棄物回收，被依竊盜罪告上法院。（示意圖，非當事人／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名餐廳業者正在整修餐廳，將價值數萬元的10多具燈具放在庭院，隔日卻發現通通不見，報警處理後，警方發現燈具被黃、陳姓2名以拾荒為業的男子收走，變賣換得500元，遂將2人以竊盜罪起訴。台中地院審理，認為餐廳庭院堆滿雜物，2人確實可能將燈具誤認為廢棄物收走，另外審酌2人曾多次在拾荒時撿到他人遺失的物品，有次還撿到1.4萬元，都交由警局招領，可見應不會在回收時趁機偷竊他人財物，一、二審都判2人無罪。

判決指出，黃、陳姓男子從事回收業，於去年4月28日半夜3點多騎著腳踏車到某餐廳，撿拾業者放在庭院內的10餘具庭院燈及投射燈後，賣給資源回收場換得500元。隔天業者找不到燈具，報警處理，警方循線找到2人，以竊盜罪嫌起訴。

全案審理時，黃、陳堅決表示沒有要偷竊，因誤以為燈具是餐廳不要的廢棄物，才拿走回收。法官查看監視器，發現黃、陳進入餐廳庭院後，四處彎身翻找可回收物，再扛著麻布袋經由餐廳門口、騎樓離去，無視於監視器的燈光照攝，並沒有要行竊的樣子，另燈具放置處附近又有許多紙箱、板子等雜物，確實可能讓人誤認燈具也是廢棄物，應可採信2人證詞。

法官指出，黃、陳過去也曾撿到他人遺失的物品，有好幾次是紙鈔或硬幣，最多高達1萬4千7百元，都交由警局招領，可見2人並沒有見財就想侵吞的心思，應不會在回收時趁機竊取別人的物品，認為2人是因為將燈具誤認為回收物才回收，判無罪。

餐廳仍氣不過，認為這些燈具值幾萬元，且黃、陳沒經過同意，大半夜踏入他人場所做回收，還不只挑廢棄物回收，而挑選有價值的設備撿拾，並非沒有竊盜犯意，又再上訴。

二審法官認為，燈具並非全新品，又值餐廳整修，物品放置雜亂，確實可能認錯，而回收工作本來在撿拾過程中就會有所挑選，仍判黃、陳兩人無罪，全案還可上訴。