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台南司博館「國民法官制度特展」　開展揪你來審判！

▲為迎接2023年即將施行的國民法官制度，司法院於國定古蹟台南地方法院（司法博物館）舉辦「我是國民，也是法官－國民法官制度特展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為迎接2023年即將施行的國民法官制度，司法院於國定古蹟台南地方法院（司法博物館）舉辦「我是國民，也是法官－國民法官制度特展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接2023年即將施行的國民法官制度，司法院於國定古蹟台南地方法院（司法博物館）舉辦「我是國民，也是法官－國民法官制度特展」，院長許宗力4日特別出席開幕記者會，宣布正式開展，邀請民眾一起來觀展，體驗國民法官如何審理案件。

▲為迎接2023年即將施行的國民法官制度，司法院於國定古蹟台南地方法院（司法博物館）舉辦「我是國民，也是法官－國民法官制度特展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許宗力表示，國民法官制度是台灣司法史上首次人民可以參與刑事審判的里程碑。再過不到1個月，也就是2023年元旦起，只要是年滿23歲的國民，在設籍地居住滿4個月以上，就有機會被抽選擔任國民法官，與職業法官共同審理案件、作出判決。

▲為迎接2023年即將施行的國民法官制度，司法院於國定古蹟台南地方法院（司法博物館）舉辦「我是國民，也是法官－國民法官制度特展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為迎接2023年即將施行的國民法官制度，司法院於國定古蹟台南地方法院（司法博物館）舉辦「我是國民，也是法官－國民法官制度特展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為迎接2023年即將施行的國民法官制度，司法院於國定古蹟台南地方法院（司法博物館）舉辦「我是國民，也是法官－國民法官制度特展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

司法院指出，這次展覽特別選在已有百年歷史的古蹟司法博物館舉行，分為「國民法官Online」、「國民法官ing」二項展覽主題。「國民法官Online」將法庭中案件審理過程，以互動形式重現於展區內；「國民法官ing」則是藉由文字、圖像、時間、影音等元素，呈現出國民法官制度的歷程發展。

▲為迎接2023年即將施行的國民法官制度，司法院於國定古蹟台南地方法院（司法博物館）舉辦「我是國民，也是法官－國民法官制度特展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

司法院進一步說明，展覽特別仿造國民法官法庭的場景，設有6張國民法官的椅子，椅套上分別印製不同樣式的椅子，象徵不同職業、身分的國民法官將坐上法檯進行審判，民眾除了可以在座位上拍照，還可以掃描展場內的QR code，跟著步驟閱讀案件內容、聆聽辯護語音，就能體驗一場國民法官在法庭上的審理案件的過程。結束後出示完成體驗的手機畫面，做出你對案件的判決，就能向司博館兌換限量的紀念品。

▲為迎接2023年即將施行的國民法官制度，司法院於國定古蹟台南地方法院（司法博物館）舉辦「我是國民，也是法官－國民法官制度特展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

司法院也別出心裁，特別製作「你心中的那把尺」作為這次展覽的限量紀念品，寓意每位國民法官在審理案件時，因為各自的生活經驗、人生閱歷、價值觀的不同而有不同的衡量方式，尺面上印有：「國民法官依據法律獨立行使職權、不受任何干涉」，是源自《國民法官法》第9條第1項，代表國民法官行使職權受到法律保障。歡迎民眾踴躍前往觀展，體驗一場審判過程，為未來擔任國民法官做暖身預備。

▲為迎接2023年即將施行的國民法官制度，司法院於國定古蹟台南地方法院（司法博物館）舉辦「我是國民，也是法官－國民法官制度特展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）
我是國民，也是法官－國民法官制度特展：
展出時間：2022.12.04 開展 09:00－17:00 (免費參觀、週一休館)
展出地點：國定古蹟台南地方法院(台南市中西區府前路一段307號)
相關消息請上國定古蹟台南地方法院（司法博物館）官方網站：https://tnd1.judicial.gov.tw/hs/index.asp

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