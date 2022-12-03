2023台南耶誕跨年首場活動蕭壠開鑼　黃偉哲要讓大小朋友嗨翻

▲台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，3日在佳里蕭壠文化園區拉開序幕，市長黃偉哲驚喜現身，準備了許多糖果禮物與小朋友們熱烈互動，現場好不溫馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，3日在佳里蕭壠文化園區拉開序幕，現場熱鬧非凡，近午即有大小朋友排隊等待闖關尋寶，小丑彥彥突擊演出，引發小朋友的尖叫聲此起彼落，午後市長黃偉哲驚喜現身，準備了許多糖果禮物與小朋友們熱烈互動，現場好不溫馨。

今日現場由闖關活動拉開序幕，小朋友們充滿熱情與活力，過五關斬六將，終於拿到闖關禮物；接著，小丑彥彥驚喜現身，為現場大小朋友帶來極具魅力的精彩演出，驚喜不斷；最後，今日的重頭戲－由銀河谷音劇團帶來的親子劇碼「魔法糖果屋」熱鬧上演，透過眾人熟悉的格林童話裡冒險，讓孩子們透過戲劇學習如何運用智慧及勇氣化解危機，希望豐富孩子珍貴的童年回憶並培養正面的人生觀，同時也讓大朋友在忙碌生活中可以恣情享受純粹的看戲樂趣。

市長黃偉哲表示，打造幸福台南，提供親子同樂休憩環境，讓城市充滿歡笑，是南市府重要的施政方針，上任以來舉辦的耶誕跨年系列親子活動，邀請知名劇團帶來寓教於樂的演出，深受大小朋友歡迎，12月3日在蕭壠園區、4日在善化善糖園區、10日在總爺園區登場的3場親子活動都是為小朋友量身打造，歡迎家長帶著小朋友一起共度歡樂時光，也提前感受耶誕的歡樂氣氛。

台南市政府表示，台南好YOUNG系列活動週週不斷，接下來還有兩場親子活動，分別是12/4善化善糖文化園區的善糖甜蜜好時光，由「蘋果劇團」演出「愛道歉的小狐狸」、小丑呀咪帶來精彩的演出、氣球頑童Summer限量造型氣球以及牛頭牌的阿怪氣偶也會到現場同樂；以及12/10總爺藝文中心的一起放風迎耶誕，請來小青蛙劇團演出「MAGIC聖誕」、還有泡泡派對以及耶誕餐車市集等精彩活動。

市長黃偉哲強調，耶誕跨年活動是年終的重頭戲，為讓市民朋友在2022的尾聲以美好的心情跨入2023年，南市府持續努力，今年台南好YOUNG耶誕跨年系列活動擴大舉辦，節目遍佈台南，希望讓所有市民及外地的好朋友們都能享受到精彩豐富的表演，不但有好看又動聽的藝人演出，同時也有老少咸宜，大小朋友都喜歡的親子活動，歡迎大家在歲末年終時闔家前來台南觀賞精采的表演，來趟台南之旅，享受古都的萬種風情。