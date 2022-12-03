台南林百貨摩登大遊行　嘉藥觀光系童趣滿滿

▲台南人氣超夯的摩登大遊行，於12月3日熱鬧登場，為台南林百貨歡慶91歲生日，嘉南藥理大學推出「童言童語」為題的可愛妝扮模樣，在隊伍中成為眾所矚目的焦點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南人氣超夯的摩登大遊行，在疫情趨緩的愉悅氛圍中，於12月3日熱鬧登場，為台南林百貨歡慶91歲生日，嘉南藥理大學觀光事業管理系和觀光實習旅行社師生，繼上回以「跟著嘉藥觀光系偽出國」為主題參與盛會，博得滿堂彩之後，今年再度攜手共襄盛舉，推出「童言童語」為題的可愛妝扮模樣，在隊伍中成為眾所矚目的焦點，童趣十足。

嘉藥觀光系主任甘其銓表示，林百貨摩登大遊行可說是台南年度最熱鬧的嘉年華會，該系今年已是連續六屆組隊參加，年年推陳出新，都能以不同風貌呈現團隊的主題特色，頗受好評。

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指導老師陳信安指出，台南觀光旅遊的重要地標林百貨，「高壽」91歲總讓人有懷舊復古的聯想，也不免令人懷念孩童時代度過的歡樂時光，因此學生特別規劃組成「童言童語」的俏皮隊伍，希望帶領民眾走進童話故事的異想世界，重拾兒時的快樂與童真。

充滿童味的嘉藥觀光系遊行隊伍，前頭由巧扮魔法師的甘主任領軍，緊跟著是學生扮演童話故事中各式的人物角色粉墨亮相，輪番上陣，包括《仙履奇緣》的仙度瑞拉灰姑娘、《冰雪奇緣》安娜公主、《魔髮奇緣》樂佩公主，以及白雪公主與小紅帽等，都是膾炙人口的童話故事或動畫影片的靈魂人物；另外也有黑兔女郎、愛麗絲女僕、奇幻貓女僕等角色扮演，高潮迭起，相當吸睛。師生用純真無邪的「童言童語」，齊聲為林百貨慶生，不僅炒熱現場氣氛，也陪伴民眾一起回味小時候美好的童年記憶。

校方表示，嘉藥觀光系與林百貨多年來一直保有密切的產學合作關係，現在林百貨也是該系正式簽約的典範廠商。甘其銓主任指出，林百貨自重新開館迄今，觀光系已陸續培訓近60位同學擔任林百貨導覽解說員，目前每週六、日也持續為遊客提供全館導覽的解說服務；此外，系上也以林百貨作為文化觀光及古蹟導覽課程的現地教學場域，為學生提供了最佳的職場實務平台。