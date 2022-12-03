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兒童舞劇《Why壞狼》超萌台南登場　親子攜手觀賞歡度周末假期

▲台南市勞工局在新營文化中心舉辦兒童舞劇「Why壞狼」表演，現場湧入喜愛舞蹈活動的大小朋友進場，欣賞這場戲劇舞蹈演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局在新營文化中心舉辦兒童舞劇「Why壞狼」表演，現場湧入喜愛舞蹈活動的大小朋友進場，欣賞這場戲劇舞蹈演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為提升其生活品質，落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念及紓解勞工朋友工作壓力，並提倡勞工朋友正當休閒活動，特於3日下午3時在新營文化中心舉辦兒童舞劇「Why壞狼」表演，現場湧入喜愛舞蹈活動的大小朋友進場，欣賞這場戲劇舞蹈演出。

▲台南市勞工局在新營文化中心舉辦兒童舞劇「Why壞狼」表演，現場湧入喜愛舞蹈活動的大小朋友進場，欣賞這場戲劇舞蹈演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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為倡導勞工休閒育樂，特邀請藝姿舞集表演嘉惠台南市勞工朋友及眷屬，該舞集自成立以來，於國內文化藝術推廣、紮根，與國際文化傳揚交流，定期舉辦「藝姿獨秀」國內巡演，參與地方文化單位相關藝文活動演出，如「南瀛國際民俗藝術節」、「鹿耳門天后宮文化季」、「藝術進區」、「城市舞臺」等。足跡從亞洲到歐洲英國、法國、日本等十五國六十餘座城市，以深具民族特色精緻豐富的演出內容，屢獲國外媒體大幅報導，成為國際藝術節最具臺灣文化特色的優質團隊。舞團除致力於台灣文化傳揚，為兒童打造涵育美感、良善品德與寓教於樂的兒童舞劇亦是舞團另一展演要項。

▲台南市勞工局在新營文化中心舉辦兒童舞劇「Why壞狼」表演，現場湧入喜愛舞蹈活動的大小朋友進場，欣賞這場戲劇舞蹈演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

演出劇情敘述小狼從小被保護有加，他也很沒有禮貌，而且還至小羊家露出邪惡的尖牙嚇得小羊們四處躲藏，抓狂時還踢壞小豬家的門呢！他就要變成名符其實的「大壞狼」了！狼，是孩子們很熟悉的童話角色，通常代表著狡猾與貪婪，本劇扭轉刻板印象，賦予人性：是個「媽寶」，沒有自信，沒有禮貌；企圖表達友善卻被誤解，被人激怒不知如何表達情緒。就在他瀕臨「邊緣人」與「霸凌者」的危險時，出現意想不到的契機。

▲台南市勞工局在新營文化中心舉辦兒童舞劇「Why壞狼」表演，現場湧入喜愛舞蹈活動的大小朋友進場，欣賞這場戲劇舞蹈演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

透過本劇，希望爸爸媽媽可以放手讓孩子發展天賦，避免製造「媽寶」的包袱；希望朋友間可以相互信任，小心誤解與謠言造成的傷害；希望每個人都可以挑戰自己、改變自己，創造自己的價值，建立良善的人我互動關係，你我都可以！故事內容生動有趣且富含教育意義期使觀眾在欣賞舞蹈藝術演出之餘，也能達到寓教於樂的目的。

勞工局長王鑫基表示，今天看到這麼多的勞工朋友一家大小一起來看舞劇演出，內心覺得非常開心！首先感謝文化局的幫忙提供優質場地，提升舞台劇觀賞的品質，在演出前還舉辦有獎徵答活動，透過問答加強勞工朋友建立「工作安全、安全工作」的預防意識及降低職業災害的發生及宣導，也讓大家知道倘若不幸發生職災，本局職災個管員可協助職災勞工保障權益。

▲台南市勞工局在新營文化中心舉辦兒童舞劇「Why壞狼」表演，現場湧入喜愛舞蹈活動的大小朋友進場，欣賞這場戲劇舞蹈演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

親子共同觀賞兒童舞劇不但能紓解工作壓力，更可增進親子間情感，尤其時常參與勞工休閒活動，相信更能提升良好的人際互動關係與生活品質，希望這次活動能讓勞工朋友一家人都能歡度一個充滿幸福、快樂美好的周末午後！　

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