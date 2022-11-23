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媽帶娃偷食物淚求別報警　暖男秒幫付清「只擔心1事」

記者黃翊婷／綜合報導

一名游泳教練22日前往超商買東西，目睹一名婦人帶著小孩偷竊食物，當場被抓包，婦人泣不成聲，希望店長不要報警，他越看越不忍心，於是決定幫忙付清款項，私下再包一個大紅包，但他其實也很擔心，這樣做是否會害婦人一犯再犯，「我這樣算姑息養奸嗎？」

▲▼亞洲,亞裔,小孩,領養。（圖／CFP）

▲原PO目睹婦人帶著小孩在超商行竊。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，22日前往超商買東西，一名婦人牽著小孩，將未結帳的商品藏在包包裡想偷偷帶出去，結果當場被抓包，婦人聲稱是一時忘記結帳，店長則決定報警處理。

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原PO說，婦人一邊哭一邊求情，聲稱患有中度智能障礙，近期失業，存款還遭到前夫盜領，身上一無所有，才會冒險帶著孩子偷食物，希望店長不要報警，一度說到情緒激動，連帶影響到身邊的孩子，他在旁邊越看越不忍心，於是主動向店長表明願意幫忙付清款項，同時請婦人列印一張切結書，如果再犯，願意接受法律處置，店長才同意不報警。

原PO表示，因為自己也曾經不懂事過，事後私下包了一個大紅包給婦人，希望她可以買一些食物給小孩吃，但心中難免還是有些擔心，「我這樣算姑息養奸嗎？」

文章公開之後掀起網友兩派意見討論，一派人支持原PO，覺得做好事就不用想太多，「人在極度壓力下都會犯錯，你算是做了一件好事」、「寧可相信人性本善，如果不是真的逼不得已，相信她也不會帶著孩子做不良示範」；另一派人則覺得婦人可能是偷竊慣犯，「不要愛心氾濫」、「現代社會早就不如以往單純，都是慣犯」。

還有網友分析，當下報警或許會是比較好的選擇，如果警方調查後認為情況嚴重，會通報社會局再請里長協助關切，也會有相關單位協助申請補助，有助於改善小孩、婦人的生活困境。

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