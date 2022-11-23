老公1偏好讓她被誤會偷拍男廁　人妻急喊：我是為民服務啦

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻抱怨，老公很愛接一些關於廁所的小工程，有一次請她幫忙拍攝男廁的施工照片，險些被誤認成偷拍女，22日去裝設廁紙架，又被一名阿姨誤會，「阿姨，不是，妳聽我解釋，我是為民服務啦！阿姨。」

▲原PO幫忙拍攝男廁的施工照片，卻被誤會是在偷拍。（資料照／記者施怡妏攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，老公平時很喜歡接一些關於廁所的小工程，然後帶著她一起去做工，有一次她站在男廁門口幫忙拍攝施工照片，結果被其他人誤認成偷拍女。

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原PO無奈地說，22日又到男廁裝設廁紙架，才剛站到門口，對面就有一名阿姨走出來，兩人對視一眼，阿姨說了一句「妳走錯男廁了喔」，隨即快步離開，她根本來不及解釋，只能在心中吶喊，「阿姨，不是，妳聽我解釋，我是為民服務啦！阿姨。」

文章公開之後笑翻不少網友，大家紛紛留言調侃，「哈哈哈，聰明的老公」、「一切都是誤會啊，阿姨」、「妳要跟阿姨說，我拍到幾張猛的，要不要傳給妳」。

也有熱心網友建議原PO，可以準備一個「施工中」的立牌，什麼場合都適用，或是戴上工安帽、穿上反光背心，一切就很合理，再也不用擔心會被誤認成偷拍女或走錯廁所。