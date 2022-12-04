　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2地區今起連下7天　2波冷空氣接力降溫

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲北部這周都是濕涼的天氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

雨神同行，今變天降溫！氣象專家吳德榮提醒，本周有兩波東北季風接連南下，使得整周都是迎風面北部、東半部易降雨，北台灣則呈現濕涼多雨、感覺很不舒適的天氣。

中央氣象局表示，今天（4日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，白天高溫約20至23度，中部、東部及東南部高溫約25至28度，南部仍可達30、31度，溫暖微熱；至於夜晚清晨各地低溫約20至22度，中南部日夜溫差較大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局說，今天迎風面降雨機率增加，北部、東半部及馬祖有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，中南部維持多雲到晴的天氣。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局指出，周一、周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，預估周二清晨溫度最低，北台灣低溫為17度左右，白天高溫也只有19、20度，整日濕冷，而其他地區早晚涼，白天高溫略降2、3度，感受溫暖舒適，大多仍為多雲到晴；迎風面北部及東半部水氣增多，轉為陰短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨較持續，有局部大雨發生的機會。

氣象局預報，周三東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北台灣高溫回到24度左右，東半部及大台北有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四東北季風再增強，周五、周六東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，低溫為17度左右，其他地區早晚亦涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，本周有兩波東北季風接連南下，強度皆比上波稍弱，與大陸冷氣團（台北測站≦14度）差距不小，約暖了3度左右；但兩波之間空檔不明顯，使得整周都是迎風面北部、東半部易降雨，背風面中南部晴朗，而北台灣則呈現濕涼多雨、感覺很不舒適的天氣，要有略作調適。

►鮮嫩多汁「美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排」10片竟才1269元！

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／刑大副大隊長滑倒過世　享年47歲
快訊／第一支晉級8強！荷蘭3比1勝　美國先落後陷入25連不勝
快訊／梅西第1千場出賽進球！阿根廷1球險勝澳洲　8強戰荷蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

戴口罩是為了保護孩子　專家曝原因：室內解禁應等明年

2地區今起連下7天　2波冷空氣接力降溫

全班27名同學「有26人討厭他」　班導問1問題⋯舉手全部放下

兒子沉迷《Minecraft》不寫功課　媽上網分享對策「全部毀掉」

比搭高鐵還便宜！　「台北⇆長灘島」神扯地板價曝光

她遭惡公婆嫌「市場工作不入流」！自曝驚人收入讓2人閉嘴了

台東搶攻疫後旅遊市場　赴新加坡推包機行銷有機觀光

男友砸身家下注運彩「慘賠3分之2」　她崩潰存款全沒了：該放生？

女友想婚被拒狠斷8年情！他怒嗆「32歲有人要嗎」慘遭砲轟

紅斑馬轟3種「亂開燈」雷駕駛　千人讚翻：一堆人活在自己世界

歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

楊銘威直播驚見柯震東、峮峮！　王子嚇歪：他們是可以同框的嗎

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

大S硬起來了！曬2億明細「房子是我買單」　汪小菲爆氣：妳不配當母親..預告開戰

謝盈萱「單身12年」全場驚訝！　黃子佼談二胎又發豪語「送愛馬仕」

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

女童放學過馬路連遭2車撞亡　畫面卡死角...母跪求事發真相

戴口罩是為了保護孩子　專家曝原因：室內解禁應等明年

2地區今起連下7天　2波冷空氣接力降溫

全班27名同學「有26人討厭他」　班導問1問題⋯舉手全部放下

兒子沉迷《Minecraft》不寫功課　媽上網分享對策「全部毀掉」

比搭高鐵還便宜！　「台北⇆長灘島」神扯地板價曝光

她遭惡公婆嫌「市場工作不入流」！自曝驚人收入讓2人閉嘴了

台東搶攻疫後旅遊市場　赴新加坡推包機行銷有機觀光

男友砸身家下注運彩「慘賠3分之2」　她崩潰存款全沒了：該放生？

女友想婚被拒狠斷8年情！他怒嗆「32歲有人要嗎」慘遭砲轟

紅斑馬轟3種「亂開燈」雷駕駛　千人讚翻：一堆人活在自己世界

汪小菲遭網嗆「婚內出軌得性病」大S比讚！　深夜發停戰文：我真的想結束

梅西世界盃表現狂勝C羅　破魔咒9進球、8次全場最佳

戴口罩是為了保護孩子　專家曝原因：室內解禁應等明年

鄭文燦論文被認抄襲　梁文傑挺「智商157」：那時代的學霸無誤

2地區今起連下7天　2波冷空氣接力降溫

巴西2好手世界盃確定報銷！　南韓16強拚上演奇蹟

強！阿根廷門神單手擋下澳洲追平分　梅西賽後第一個感謝他

拜登將出席台積電新廠移機典禮　外界關注未來海外布局

淫法官扒她胸罩臉埋進去狂吸！　辦公室監視器畫面外洩下場曝

湘夜遊4／喵星人伴女屍沉睡2千年　揭秘漢代辛追墓「君幸食」漆盤

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

「大雪」來了！5生肖正偏財皆旺、有望升官

男友砸身家下注運彩　她崩潰：該放生？

「3生肖」年底財運炸了！屬兔中獎機率高

寶寶O型「夫懷疑妻偷吃」　她追出公婆血型！綠慘了

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

明天起連迎2波冷空氣！ 下周僅回暖一天　「2地連7天噴雨」

惡公婆嫌市場工作不入流！她曝收入2人閉嘴了

熱銷20年「好市多1夯食」停賣原因曝光！會員開轟

樂華夜市「花壽司350元」！永和人秒認出：知名黑店

妹子耳朵炸痛！醫挖出「深棕色屎塊」　成果太嚇人

紅斑馬揭3種「亂開燈三寶」　千人讚翻

女友狠分手！他嗆：32歲有人要嗎

全班27名同學「有26人討厭他」

更多熱門

相關新聞

明天起連迎2波冷空氣！ 下周僅回暖一天　「2地連7天噴雨」

明天起連迎2波冷空氣！ 下周僅回暖一天　「2地連7天噴雨」

明天(12/4)東北季風增強，迎風面北部、東半部將有降雨，氣溫下滑，下周二(12/6)清晨最冷，北台灣下探16度；下周三(12/7)短暫回暖，下周四(12/8)又有東北季風襲台，低溫再度跌至16度，將一路涼到下個周末。降雨部分則是未來一周北部和東半部都有雨。

2波冷空氣接力降溫！「低溫下跌16度」　北東溼涼「回暖時間曝」

2波冷空氣接力降溫！「低溫下跌16度」　北東溼涼「回暖時間曝」

把握今天！　明起北台整周「濕涼不適」下探17℃

把握今天！　明起北台整周「濕涼不適」下探17℃

明天回暖！周日起再冷3天　還有更強冷空氣襲台「最冷時間曝」

明天回暖！周日起再冷3天　還有更強冷空氣襲台「最冷時間曝」

雨彈下午再開轟！北部4縣市大雨特報　「防坍方落石」

雨彈下午再開轟！北部4縣市大雨特報　「防坍方落石」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

6歲妹下體突噴血！醫「壓30分鐘止不住」　爸一聽要縫暈了

陸網疑大S再婚頭紗、珠寶「刷汪小菲的卡」

汪小菲急刪圖！律師搖頭：有刑責的

女人30如狼？她羞吐「性慾暴漲原因」

大二女兒戀愛！媽氣炸逼拋棄「3棟房繼承權」

即／騎士撞死尼姑 ...機車再橫掃3人

汪小菲公開離婚協議書！不爽大S每月刷他卡購物

快訊／汪小菲砲轟大S：妳要臉嗎！

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

大S公開「2億帳戶明細」！2套房全是她買單

「大雪」來了！5生肖正偏財皆旺、有望升官

憋氣才能洗澡！6000元房「狂飄狐臭怪味」她崩潰狂嘔

才炫完自己去買便當　小5童和2姊被燒死

柯震東、峮峮爆曖昧　他親曝真實關係

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD

歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD
C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

楊銘威直播驚見柯震東、峮峮！　王子嚇歪：他們是可以同框的嗎

楊銘威直播驚見柯震東、峮峮！　王子嚇歪：他們是可以同框的嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面