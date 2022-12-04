2地區今起連下7天　2波冷空氣接力降溫

▲北部這周都是濕涼的天氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

雨神同行，今變天降溫！氣象專家吳德榮提醒，本周有兩波東北季風接連南下，使得整周都是迎風面北部、東半部易降雨，北台灣則呈現濕涼多雨、感覺很不舒適的天氣。

中央氣象局表示，今天（4日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，白天高溫約20至23度，中部、東部及東南部高溫約25至28度，南部仍可達30、31度，溫暖微熱；至於夜晚清晨各地低溫約20至22度，中南部日夜溫差較大。

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氣象局說，今天迎風面降雨機率增加，北部、東半部及馬祖有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，中南部維持多雲到晴的天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，周一、周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，預估周二清晨溫度最低，北台灣低溫為17度左右，白天高溫也只有19、20度，整日濕冷，而其他地區早晚涼，白天高溫略降2、3度，感受溫暖舒適，大多仍為多雲到晴；迎風面北部及東半部水氣增多，轉為陰短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨較持續，有局部大雨發生的機會。

氣象局預報，周三東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北台灣高溫回到24度左右，東半部及大台北有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四東北季風再增強，周五、周六東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，低溫為17度左右，其他地區早晚亦涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，本周有兩波東北季風接連南下，強度皆比上波稍弱，與大陸冷氣團（台北測站≦14度）差距不小，約暖了3度左右；但兩波之間空檔不明顯，使得整周都是迎風面北部、東半部易降雨，背風面中南部晴朗，而北台灣則呈現濕涼多雨、感覺很不舒適的天氣，要有略作調適。